La sociedad vasca celebra “el partido del fin del genocidio”

Vista de una de las manifestaciones y marchas convocadas por la iniciativa Gernika-Palestina, y por grupos de animación de equipos vascos y navarros, este sábado en el que las selecciones de fútbol de Euskadi y Palestina disputan un partido amistoso en el estadio de San Mamés.-EFE/ Luis Tejido
Martxa propalestina convocada por Gernika-Palestina, Gu ere bai! y Gure esku. Foto: EFE.
Euskaraz irakurri: Euskal gizarteak "genozidioaren amaierako partida" ospatu du
author image

EITB

Última actualización

La marcha solidaria “Herri Libreak. Euskal Herria-Palestina. Genozidioa Stop” ha llenado las calles de Bilbao camino al partido entre Euskal Selekzioa y Palestina. Igor Meñika, portavoz de Gernika-Palestina, ha asegurado que el partido entre Euskal Selekzioa y Palestina “es el partido del fin del genocidio”.

Miles de personas han acudido a las convocatorias previas al partido Euskal Selekzioa-Palestina en Bilbao
Gernika-Palestina herri-ekimenaren manifestazioa Bilbon Euskal Selekzioaren eta Palestinaren arteko partidaren atarian.
Miles de personas exigen el fin del genocidio y reclaman la oficialidad antes del encuentro Euskal Selekzioa-Palestina

La convocatoria de Gernika-Palestina, Gure Esku y Gu ere Bai! ha congregado a miles de personas, así como, una hora después, la convocatoria de Palestinarekin Elkartasuna. A partir de las 20:30 horas se celebrará el encuentro Euskal Selekzioa-Palestina que se podrá seguir por ETB1, online en eitb.eus y Orain, así como en las radios del Grupo EITB.

Yaser Hamed: "Es un día muy importante, un sueño cumplido jugar en San Mamés en un encuentro que va a dar la vuelta al mundo"
Yaser Hamed: "Es un día muy importante, un sueño cumplido jugar en San Mamés en un encuentro que va a dar la vuelta al mundo"

EITB ha hablado con el futbolista vasco que defenderá la selección Palestina en los momentos previos al encuentro, que califica de "histórico e inolvidable".  Se muestra muy contento con el apoyo recibido, y subraya la importancia que tiene este partido para que se ponga fin al genocidio. Más allá del resultado, Hamed hace un llamamiento por la paz.
