Euskal gizarteak "genozidioaren amaierako partida" ospatu du

Vista de una de las manifestaciones y marchas convocadas por la iniciativa Gernika-Palestina, y por grupos de animación de equipos vascos y navarros, este sábado en el que las selecciones de fútbol de Euskadi y Palestina disputan un partido amistoso en el estadio de San Mamés.-EFE/ Luis Tejido
18:00 - 20:00

Palestinaren aldeko manifestazioa, Gernika-Palestina, Gu ere bai! eta Gure Esku elkarteek antolatuta. Argazkia: EFE.

EITB

"Herri Libreak. Euskal Herria-Palestina. Genozidioa Stop" martxa solidarioak Bilboko kaleak bete ditu Euskal Selekzioaren eta Palestinaren arteko partidaren atarian. Igor Meñika Gernika-Palestina herri ekimenaren bozeramaileak adierazi du honakoa "genozidioaren amaierako partida" dela.

Milaka lagun bildu dira Bilbon Euskal Selekzioa-Palestina partidaren aurreko deialdietan
