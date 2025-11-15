MOVILIZACIÓN
Miles de personas se solidarizan con Palestina, en una multitudinaria marcha por las calles de Bilbao convocada por Palestinarekin Elkartasuna

Milaka lagunek elkartasuna adierazi diote Palestinari Bilboko kaleetan, Palestinarekin Elkartasuna plataformak deitutako martxa jendetsuan
18:00 - 20:00
Entre gritos de "Boicot Israel. Palestina askatu" han recorrido las principales calles de la ciudad, en los momentos previos al partido entre Euskal Selekzioa y Palestina, en señal de apoyo y solidaridad con Palestina.

Gernika-Palestina herri-ekimenaren manifestazioa Bilbon Euskal Selekzioaren eta Palestinaren arteko partidaren atarian.
18:00 - 20:00
Miles de personas exigen el fin del genocidio y reclaman la oficialidad antes del encuentro Euskal Selekzioa-Palestina

La convocatoria de Gernika-Palestina, Gure Esku y Gu ere Bai! ha congregado a miles de personas, así como, una hora después, la convocatoria de Palestinarekin Elkartasuna. A partir de las 20:30 horas se celebrará el encuentro Euskal Selekzioa-Palestina que se podrá seguir por ETB1, online en eitb.eus y Orain, así como en las radios del Grupo EITB.

Yaser Hamed: "Es un día muy importante, un sueño cumplido jugar en San Mamés en un encuentro que va a dar la vuelta al mundo"
18:00 - 20:00
Yaser Hamed: "Es un día muy importante, un sueño cumplido jugar en San Mamés en un encuentro que va a dar la vuelta al mundo"

EITB ha hablado con el futbolista vasco que defenderá la selección Palestina en los momentos previos al encuentro, que califica de "histórico e inolvidable".  Se muestra muy contento con el apoyo recibido, y subraya la importancia que tiene este partido para que se ponga fin al genocidio. Más allá del resultado, Hamed hace un llamamiento por la paz.
