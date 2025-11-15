MOBILIZAZIOA
Gorde
Kendu nire zerrendatik
Edukia gorde nahi duzu?
Hasi saioa edukia gordetzeko eta Orain-en abantailak aprobetxatzeko.

Milaka lagunek elkartasuna adierazi diote Palestinari Bilboko kaleetan, Palestinarekin Elkartasuna plataformak deitutako martxa jendetsuan

Milaka lagunek elkartasuna adierazi diote Palestinari Bilboko kaleetan, Palestinarekin Elkartasuna plataformak deitutako martxa jendetsuan
18:00 - 20:00
author image

EITB

Azken eguneratzea

"Boikot Israel. Palestina askatu" oihu artean, hiriko kale nagusiak zeharkatu dituzte, Euskal Selekzioa-Palestina partidaren atarian, Palestinari babesa eta elkartasuna adierazteko.

Bilbo Palestina Euskal Autonomia Erkidegoa Gizartea

Zure interesekoa izan daiteke

Gehiago kargatu
Publizitatea
X