FÚTBOL
Niños palestinos sueñan en Jerusalén con un futuro en el fútbol y una camiseta de Palestina

18:00 - 20:00
Euskaraz irakurri: Haur palestinarrak, futbolean jolasten Jerusalemen, egunen batean Palestinako kamiseta janztearekin amesten
EITB

Última actualización

En el barrio de Silwan, al este de Jerusalén, decenas de niños palestinos se reúnen para disputar un torneo local. Un encuentro que va más allá de la competición. Descubren que el fútbol puede ser un puente hacia la amistad, y un espacio de libertad. También aprenden a pronunciar los nombres de futbolistas vascos.

Palestina Jerusalén Sociedad

Yaser Hamed: "Es un día muy importante, un sueño cumplido jugar en San Mamés en un encuentro que va a dar la vuelta al mundo"
18:00 - 20:00
Yaser Hamed: "Es un día muy importante, un sueño cumplido jugar en San Mamés en un encuentro que va a dar la vuelta al mundo"

EITB ha hablado con el futbolista vasco que defenderá la selección Palestina en los momentos previos al encuentro, que califica de "histórico e inolvidable".  Se muestra muy contento con el apoyo recibido, y subraya la importancia que tiene este partido para que se ponga fin al genocidio. Más allá del resultado, Hamed hace un llamamiento por la paz.
