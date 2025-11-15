FUTBOLA
Haur palestinarrak, Jerusalemen futbolean, egunen batean Palestinako kamiseta janztearekin amesten

Jerusalem ekialdeko Silwan auzoan dozenaka haur palestinar bildu dira bertako txapelketa bat jokatzeko. Lehiaketatik harago doan norgehiagoka da. Futbolak adiskidetasuna ekar dezakeela irakasten diete, eta belar artifizialeko zelai hau askatasun eremu bat da haurrentzat. Euskal futbolarien eta taldeen izenak ikasi dituzte.

Palestina Jerusalem Gizartea

