Donostia se tiñe de rosa con la XI edición de la marcha solidaria Katxalin

18:00 - 20:00
author image

EITB

Última actualización

Donostia ha celebrado la XI marcha rosa de Katxalin, un recorrido solidario de 4,5 kilómetros desde Alderdi Eder para recaudar fondos y visibilizar el cáncer de mama. La asociación destaca la importancia de seguir investigando ante el aumento de casos en mujeres jóvenes.

Donostia-San Sebastián Comunidad Autonóma Vasca Sociedad

