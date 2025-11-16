Donostia se tiñe de rosa con la XI edición de la marcha solidaria Katxalin
Donostia ha celebrado la XI marcha rosa de Katxalin, un recorrido solidario de 4,5 kilómetros desde Alderdi Eder para recaudar fondos y visibilizar el cáncer de mama. La asociación destaca la importancia de seguir investigando ante el aumento de casos en mujeres jóvenes.
Te puede interesar
Finalizada la instrucción del asesinato de Maialen Mazón, Fiscalía y acusaciones piden 45 años de prisión para el acusado
Terminada la instrucción de un caso que en 2023 conmocionó a la sociedad vitoriana, en breve se elegirá el jurado, y después se fijará la fecha del juicio para el primer semestre del próximo año. Maialen, embarazada de gémelos, fue asesinada de 13 puñaladas delante de su hija de 2 años presuntamente por su expareja, que tenía una orden de alejamiento de ella pero que quebraba con asiduidad.
En Palestina han seguido con expectación y emoción el partido contra Euskal Selekzioa
EITB ha podido ver cómo vivieron el encuentro en dos bares del municipio de Ramallah, al noreste de Jerusalén. Los palestinos se han mostrado muy agradecidos con Euskal Herria por el apoyo recibido.
La Fiscalía de Menores investiga a varios menores de Plentzia por acosar durante años a una profesora
Los hechos más recientes se remontan al pasado 31 de octubre, cuando unos 50 jóvenes se concentraron frente a su vivienda lanzando huevos, limones e improperios. Ante esta situación, el centro ha enviado un comunicado en el que señala que es el octavo año consecutivo que la docente sufre acciones de violencia. Por el momento han suspendido todas las excursiones y actividades extraescolares.
Gran éxito de audiencia en la retransmisión del partido entre Euskal Selekzioa y Palestina en ETB1
El histórico partido acumuló 322.000 telespectadores en Euskadi y Navarra, alcanzando el 21,1 % de share.
Euskal Selekzioa y Palestina, unidas tras el final del emotivo encuentro que transciende el fútbol
Ambas selecciones han protagonizado un encuentro repleto de emoción y simbolismo, que desborda lo estrictamente deportivo. Más allá del marcador, el partido ha sido un gesto de apoyo, reconocimiento y solidaridad.
Dos pueblos, una reivindicación
El pueblo vasco y el palestino han entrelazado sus voces este sábado en Bilbao para reclamar el fin del genocidio y el derecho a ser reconocidos como pueblo, en un encuentro que ha sido mucho más que un evento deportivo.
Miles de personas se solidarizan con Palestina, en una multitudinaria marcha por las calles de Bilbao convocada por Palestinarekin Elkartasuna
Entre gritos de "Boicot Israel. Palestina askatu" han recorrido las principales calles de la ciudad, en los momentos previos al partido entre Euskal Selekzioa y Palestina, en señal de apoyo y solidaridad con Palestina.
Miles de personas exigen el fin del genocidio y reclaman la oficialidad antes del encuentro Euskal Selekzioa-Palestina
La convocatoria de Gernika-Palestina, Gure Esku y Gu ere Bai! ha congregado a miles de personas en Bilbao, así como, una hora después, la convocatoria de Palestinarekin Elkartasuna.
La sociedad vasca celebra “el partido del fin del genocidio”
La marcha solidaria “Herri Libreak. Euskal Herria-Palestina. Genozidioa Stop” ha llenado las calles de Bilbao camino al partido entre Euskal Selekzioa y Palestina. Igor Meñika, portavoz de Gernika-Palestina, ha asegurado que el partido entre Euskal Selekzioa y Palestina “es el partido del fin del genocidio”.