ELKARTASUNA
Gorde
Kendu nire zerrendatik
Edukia gorde nahi duzu?
Hasi saioa edukia gordetzeko eta Orain-en abantailak aprobetxatzeko.

Donostia arrosa kolorez bete da Katxalin Martxa Solidarioaren XI. edizioan

Donostia se tiñe de rosa con la XI edición de la marcha solidaria Katxalin
18:00 - 20:00
author image

EITB

Azken eguneratzea

Katxalinen XI. martxa arrosa egin dute Donostian, dirua biltzeko eta bularreko minbizia ikusarazteko. 4,5 kilometroko ibilbide solidarioa egin dute, Alderdi Ederretik abiatuta. Elkarteak nabarmendu du oso garrantzitsua dela ikertzen jarraitzea, emakume gazteen kasuek gora egin baitute.

Donostia Euskal Autonomia Erkidegoa Gizartea

Zure interesekoa izan daiteke

Gehiago kargatu
Publizitatea
X