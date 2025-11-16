Euskal Selekzioa-Palestina

En Palestina han seguido con expectación y emoción el partido contra Euskal Selekzioa

Palestinan ikusmin eta emozio handiz jarraitu dute Euskal Selekzioaren kontrako partida
18:00 - 20:00
author image

EITB

Última actualización

EITB ha podido ver cómo vivieron el encuentro en dos bares del municipio de Ramallah, al noreste de Jerusalén. Los palestinos se han mostrado muy agradecidos con Euskal Herria por el apoyo recibido. 

Palestina Comunidad Autonóma Vasca Sociedad

