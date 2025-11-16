Euskal Selekzioa-Palestina
Palestinan ikusmin eta emozio handiz jarraitu dute Euskal Selekzioaren kontrako partida

Palestinan ikusmin eta emozio handiz jarraitu dute Euskal Selekzioaren kontrako partida
18:00 - 20:00
EITB

Azken eguneratzea

Jerusalemgo ipar-ekialdean dagoen Ramallah udalerriko bi tabernatan norgehiagoka nola bizi izan zuten ikusteko aukera izan du EITBk. Euskal Herriarekin oso eskertuta topatu ditugu palestinarrak, jasotako babesagatik. 

Palestina Euskal Autonomia Erkidegoa Gizartea

