Euskal selekzioa-Palestina
Guardar
Quitar de mi lista
¿Quieres guardar el contenido?
Inicia sesión para guardar el contenido y aprovecharte de las ventajas de Orain.

Euskal Selekzioa y Palestina, unidas tras el final del emotivo encuentro que transciende el fútbol

Euskal Selekzioa y Palestina, unidas tras el final del emotivo encuentro que transciende el fútbol
18:00 - 20:00
Euskaraz irakurri: Euskal Selekzioa eta Palestina bat eginda, futbolatik harago doan partidari amaiera hunkigarria emateko
author image

EITB

Última actualización

Ambas selecciones han protagonizado un encuentro repleto de emoción y simbolismo, que desborda lo estrictamente deportivo. Más allá del marcador, el partido ha sido un gesto de apoyo, reconocimiento y solidaridad.

Bilbao Palestina Sociedad

Te puede interesar

Yaser Hamed: "Es un día muy importante, un sueño cumplido jugar en San Mamés en un encuentro que va a dar la vuelta al mundo"
18:00 - 20:00
En Directo
Hace  min.

Yaser Hamed: "Es un día muy importante, un sueño cumplido jugar en San Mamés en un encuentro que va a dar la vuelta al mundo"

EITB ha hablado con el futbolista vasco que defenderá la selección Palestina en los momentos previos al encuentro, que califica de "histórico e inolvidable".  Se muestra muy contento con el apoyo recibido, y subraya la importancia que tiene este partido para que se ponga fin al genocidio. Más allá del resultado, Hamed hace un llamamiento por la paz.
Cargar más
Publicidad
X