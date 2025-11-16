Euskal Selekzioa eta Palestina bat eginda, futbolatik harago doan partidari amaiera hunkigarria emateko
Bi selekzioek emozioz eta sinbolismoz beteriko partida jokatu dute San Mamesen. Emaitza gorabehera, Palestinarekiko babesa, errekonozimendua eta elkartasuna erakusteko festa ederra izan da bi taldeen arteko topaketa.
Zure interesekoa izan daiteke
Bi herri, aldarri bat
Kirol ekitaldi batetik haratago doan hitzordua bizi izan da larunbat honetan San Mamesen eta, oro har, Bilbon. Palestinarrak nozitzen ari diren genozidioa amaitzeko eskatu dute milaka lagunek aho batez, baita herri gisa aitortuak izateko eskubidea ere.
Milaka lagunek elkartasuna adierazi diote Palestinari Bilboko kaleetan, Palestinarekin Elkartasuna plataformak deitutako martxa jendetsuan
"Boikot Israel. Palestina askatu" oihu artean, hiriko kale nagusiak zeharkatu dituzte, Euskal Selekzioa-Palestina partidaren atarian, Palestinari babesa eta elkartasuna adierazteko.
Euskal gizarteak "genozidioaren amaierako partida" ospatu du
"Herri Libreak. Euskal Herria-Palestina. Genozidioa Stop" martxa solidarioak Bilboko kaleak bete ditu Euskal Selekzioaren eta Palestinaren arteko partidaren atarian. Igor Meñika Gernika-Palestina herri ekimenaren bozeramaileak adierazi du honakoa "genozidioaren amaierako partida" dela.
Euskal Selekzioa vs Palestina
San Mamesetik zuzenean.
Genozidoaren amaiera eta ofizialtasuna eskatu dituzte milaka lagunek Euskal Selekzioa-Palestina partidaren aurretik
Milaka lagun bildu ditu Gernika-Palestina, Gure Esku eta Gu ere bai! elkarteek deitutako manifestazioak Bilbon, baita handik ordubetera Palestinarekin Elkartasuna taldeak deitutakoak ere.
Israelgo erasoetan hildako kirolari palestinarrak omendu dituzte Arriagan
Palestinarekin Elkartasuna elkarteak Bilboko erdigunean antolatu du omenaldia, goizeko lehen orduan, eta ehunka lagun bildu dira Palestinako herriari babesa eta elkartasuna adierazteko.
Yaser Hamed: "Poz-pozik eta ilusioz beterik nago, mundu guztiak ikusi ahalko duen partidu ahaztezina izatea espero dut"
EITBk Palestinako selekzioarekin arituko den euskal futbolariarekin hitz egin du partidaren aurretik. Hitzordu "historikoa" dela esan du. Jasotako elkartasunarekin "oso pozik" agertu da, eta partida honek genozidioa salatzeko duen garrantzia azpimarratu du. Emaitza alde batera utzita, bakea premiazkoa dela esan du.
Haur palestinarrak, Jerusalemen futbolean, egunen batean Palestinako kamiseta janztearekin amesten
Jerusalem ekialdeko Silwan auzoan dozenaka haur palestinar bildu dira bertako txapelketa bat jokatzeko. Lehiaketatik harago doan norgehiagoka da. Futbolak adiskidetasuna ekar dezakeela irakasten diete, eta belar artifizialeko zelai hau askatasun eremu bat da haurrentzat. Euskal futbolarien eta taldeen izenak ikasi dituzte.
Giro bikaina Bilbon, Euskal Selekzioaren eta Palestinaren arteko partidaren atarian
Euskal Selekzioak Palestinaren aurka jokatuko du gaur, Bilbon. Zazpikaleetan, giro bikaina izan da goizean goiz, aldarriak eta elkartasuna protagonista.