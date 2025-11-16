Euskal selekzioa-Palestina
Euskal Selekzioa eta Palestina bat eginda, futbolatik harago doan partidari amaiera hunkigarria emateko

Euskal Selekzioa y Palestina, unidas tras el final del emotivo encuentro que transciende el fútbol
18:00 - 20:00
EITB

Azken eguneratzea

Bi selekzioek emozioz eta sinbolismoz beteriko partida jokatu dute San Mamesen. Emaitza gorabehera, Palestinarekiko babesa, errekonozimendua eta elkartasuna erakusteko festa ederra izan da bi taldeen arteko topaketa.

Bilbo Palestina Gizartea

