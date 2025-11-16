Gran éxito de audiencia en la retransmisión del partido entre Euskal Selekzioa y Palestina en ETB1

El histórico partido entre Euskal Selekzioa y Palestina fue líder de audiencia en Euskadi. La emisión en directo de ETB1 acumuló 322.000 telespectadores en Euskadi y Navarra, alcanzando el 21,1 % de share.

Además, el post partido también tuvo unas cifras notables, con el 25,6 % de audiencia. Asimismo, la audiencia total del día en ETB1 fue del 7,1 %.

El partido que dio la vuelta al mundo contó con una amplia cobertura de EITB, retransmitiéndolo en directo en ETB1, eitb.eus, Euskadi Irratia, Radio Euskadi y Radio Vitoria.