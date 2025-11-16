Audientzia

Euskal Selekzioaren eta Palestinaren arteko partidak harrera oso ona izan du ETB1en

Partida historikoak 322.000 ikus-entzuleko audientzia metatua eskuratu du Euskadin eta Nafarroan, audientziaren % 21,1 erakarrita.

BILBAO, 15/11/2025.- Minuto de silencio celebrado antes del partido amistoso que las selecciones de Euskadi y Palestina disputan este sábado en el estadio de San Mamés, en Bilbao. EFE/Luis Tejido

Minutu bateko isilunea Euskal Selekzioaren eta Palestinaren arteko partidan. Argazkia: EFE.

EITB

Azken eguneratzea

Euskal Selekzioaren eta Palestinaren arteko partida historikoa audientzia buru izan zen Euskadin. ETB1eko zuzeneko emanaldiak 322.000 ikus-entzule izan zituen Euskadin eta Nafarroan, % 21,1eko audientzia-zatia bereganatuta.

Horrez gain, partidaren osteko saio bereziak ere datu oso onak lortu zituen, audientziaren % 25,6 eskuratu baitzuen, eta ETB1eko eguneko audientzia osoa % 7,1ekoa izan zen.

Mundu osoan ikusgai izan zen partidak jarraipen zabala izan zuen. Emanaldia zuzenean jarraitu ahal izan zuten ETB1en, eitb.eus-en, Euskadi Irratian, Radio Euskadin eta Radio Vitorian.

2025eko azaroaren 15eko Euskal Selekzioa-Palestina partidaren kronika Bilbon: Bi herri, aldarrikapen bat
Gizartea Palestina

