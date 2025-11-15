Euskal selekzioa-Palestina
Bi herri, aldarri bat

Kirol ekitaldi batetik haratago doan hitzordua bizi izan da larunbat honetan San Mamesen eta, oro har, Bilbon. Palestinarrak nozitzen ari diren genozidioa amaitzeko eskatu dute milaka lagunek aho batez, baita herri gisa aitortuak izateko eskubidea ere.

Supporters reacts during the International Friendly match between Basque Country and Palestine at San Mames on November 15, 2025, in Bilbao, Spain. Ricardo Larreina / AFP7 / Europa Press 15/11/2025 ONLY FOR USE IN SPAIN
Zaleak San Mameseko harmailetan. Argazkia: EFE
author image

Eider Jauregi | EITB

Azken eguneratzea

Euskal Herriak herri solidarioa dela erakutsi du beste behin ere larunbat honetan Bilbon. 53.000 lagun bildu dira San Mamesen, errekorra ezarriz, eta milaka gehiago izan dira Euskal Selekzioaren eta Palestinaren arteko partida telebistaz, irratiz eta online jarraitu dutenak ere. Urte askotako lotura, katebegi sendoak erakutsi dituzte bi herriek, eta une ezin zailago honetan, genozidioa amaitzeko aldarria eta Palestinako herriari elkartasun oihu ozena igorri dio Euskal Herriak, naziotasuna eta ofizialtasuna aldarrikatuz, era berean.

Aldarrikapenak eta jaiak bat egin dute goizean goizetik Bilbon, kolore gorri, zuri eta berdeak nagusitu direnean. Ikurrinek eta bandera palestinarrek bete dituzte kaleak, Alde Zaharra eta "Katedralaren" inguruak bereziki. Palestinako gizonezkoen selekzioak Europan jokatzen zuen lehen aldia zen, baita Euskal Selekzioaren partida batek horrenbesteko jendetza biltzen zuena ere.

Goizean zehar, Israelek hildako kirolari palestinarrak omendu dituzte, Palestinarekin Elkartasuna taldeak antolatutako ekitaldi batean. 1.300 eliteko kirolari hil dituztela kalkulatzen da, horien artean 894 atleta olinpiko, eta 300 kirol-instalazio suntsitu dituztela ere salatu dute.

Antolatzaileek gogorarazi dutenez, "euskal selekzioaren zaleentzat, jokatzen duen eguna beti da berezia, jokatzen ikusteko aukera dugulako, eta aldarrikapen eguna delako. Ofizialtasuna aldarrikatzeko eta zapaldutako gainerako herriei babesa adierazteko ere izaten dira partida hauek".

Taupada solidarioa olatu bihurtu da arratsaldean Bilbon, milaka pertsona atera baitira kalera, genozidioa salatzeko eta euskal selekzioaren ofizialtasuna aldarrikatzeko. 

BILBAO, 15/11/2025.-Vista de una de las manifestaciones y marchas convocadas por la iniciativa Gernika-Palestina, y por grupos de animación de equipos vascos y navarros, este sábado en el que las selecciones de fútbol de Euskadi y Palestina disputan un partido amistoso en el estadio de San Mamés.-EFE/ Luis Tejido
Partidaren ordua iristen ari zenean, estadioaren barruan, airezko erasoez ohartarazteko sirenak entzun dira zaleak sartzen ziren bitartean. Milaka ikurrina, bandera palestinar eta lepokoz josi dira harmailak Eñaut Elorrieta, Izaro eta Soul Band talde palestinarrak KenZazpiren "Gernikan" abesten zuten bitartean.

Ondoren, jokalariak zelaira irten direnean, hainbat pankarta zabaldu dituzte, ofizialtasunaren alde, genozidioaren amaiera eskatuz eta bakea aldarrikatuz. Minutu bateko isilunea egin da orduan, biktimen alde. Izan ere, ia 70.000ra iritsi da ofizialki, hildakoen kopurua Gazan, duela bi urte Israelek bonbardaketak hasi zituenetik.

BILBAO, 15/11/2025.- Los jugadores de la selección de Palestina, antes del partido amistoso que las selecciones de Euskadi y Palestina disputan este sábado en el estadio de San Mamés, en Bilbao. EFE7Luis Tejido
Gaur, inoiz baino gehiago, existitzeko eskubidea izan da aldarri. 3-0 amaitu da partida, baina emaitza gutxienekoa zen, mundu osoan ikusi ahal izan den senidetasun eta aldarrikapen irudiarekin alderatuta. 

Une gogoangarriak bizi izan dira neurketa osoan, baina, agian, aparteko aipamena merezi du amaierak. Partida bukatuta zegoela, txalo zaparrada jaso du Yaser Hamed palestinar jatorriko Leioako jokalariak, bere garaian Lezamako harrobian arituak, hark zein Palestinako selekzioko jokalariek hunkituta, zelaiari ohorezko itzulia egin diotenean. "Thank you Basque Country" zioen pankarta batekin egin dute buelta, euskal selekzioko jokalariek atzetik lagunduta.

Eta Athleticeko jokalariek partiden amaieran egin ohi duten bezala, bi selekzioetako futbolariak San Mameseko animazio harmailen aurrean gelditu dira eta Mikel Laboaren 'Txoria Txori' abestu dute guztiek elkarrekin.

Gaurko topaketa honetarako saldu diren sarreei esker bildutako diru guztia Mugarik Gabeko Medikuak GKEari bideratuko zaio, palestinarrei osasun-arreta emateko.

"Nazio bat gara eta ofizialtasuna nahi dugu"

Palestinarekiko aliantza sendotzeko balio izan duen testuinguru honetan, eta urtetako aldarrikapenari muzin egin gabe, euskal selekzioaren ofizialtasun eskariari babesa eman diote berriz ere milaka eta milaka euskal herritarrek gaur ere, elastiko berdea jantzi eta ozen oihu eginez. 1915ean sortu zen euskal selekzioak, nazioartean aitortua izatearekin amets egiten jarraitzen baitu, berriki sokatira eta euskal pilota federazioak lortu bezala.

Imanol Pradales lehendakaria ere izan da Euskal Selekzioaren eta Palestinaren arteko partidan. Atarian, lehendakariak ekitaldiaren izaera aldarrikatzailea azpimarratu du eta elkartasuna adierazi dio Palestinako herriari. Horrekin batera, Euskal Selekzioaren ofizialtasunean lanean direla adierazi du Pradalesek.

Beste hainbat ordezkari politiko ere izan dira presente partidan. Horien artean, Pello Otxandiano, EH Bilduko bozeramailea Eusko Jaurlaritzan; Aitor Esteban, EAJren EBBko lehendakaria; eta Eneko Andueza, PSE-EEko idazkari nagusia.

