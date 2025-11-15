Bi herri, aldarri bat
Kirol ekitaldi batetik haratago doan hitzordua bizi izan da larunbat honetan San Mamesen eta, oro har, Bilbon. Palestinarrak nozitzen ari diren genozidioa amaitzeko eskatu dute milaka lagunek aho batez, baita herri gisa aitortuak izateko eskubidea ere.
Euskal Herriak herri solidarioa dela erakutsi du beste behin ere larunbat honetan Bilbon. 53.000 lagun bildu dira San Mamesen, errekorra ezarriz, eta milaka gehiago izan dira Euskal Selekzioaren eta Palestinaren arteko partida telebistaz, irratiz eta online jarraitu dutenak ere. Urte askotako lotura, katebegi sendoak erakutsi dituzte bi herriek, eta une ezin zailago honetan, genozidioa amaitzeko aldarria eta Palestinako herriari elkartasun oihu ozena igorri dio Euskal Herriak, naziotasuna eta ofizialtasuna aldarrikatuz, era berean.
Aldarrikapenak eta jaiak bat egin dute goizean goizetik Bilbon, kolore gorri, zuri eta berdeak nagusitu direnean. Ikurrinek eta bandera palestinarrek bete dituzte kaleak, Alde Zaharra eta "Katedralaren" inguruak bereziki. Palestinako gizonezkoen selekzioak Europan jokatzen zuen lehen aldia zen, baita Euskal Selekzioaren partida batek horrenbesteko jendetza biltzen zuena ere.
Goizean zehar, Israelek hildako kirolari palestinarrak omendu dituzte, Palestinarekin Elkartasuna taldeak antolatutako ekitaldi batean. 1.300 eliteko kirolari hil dituztela kalkulatzen da, horien artean 894 atleta olinpiko, eta 300 kirol-instalazio suntsitu dituztela ere salatu dute.
Antolatzaileek gogorarazi dutenez, "euskal selekzioaren zaleentzat, jokatzen duen eguna beti da berezia, jokatzen ikusteko aukera dugulako, eta aldarrikapen eguna delako. Ofizialtasuna aldarrikatzeko eta zapaldutako gainerako herriei babesa adierazteko ere izaten dira partida hauek".
Taupada solidarioa olatu bihurtu da arratsaldean Bilbon, milaka pertsona atera baitira kalera, genozidioa salatzeko eta euskal selekzioaren ofizialtasuna aldarrikatzeko.
Partidaren ordua iristen ari zenean, estadioaren barruan, airezko erasoez ohartarazteko sirenak entzun dira zaleak sartzen ziren bitartean. Milaka ikurrina, bandera palestinar eta lepokoz josi dira harmailak Eñaut Elorrieta, Izaro eta Soul Band talde palestinarrak KenZazpiren "Gernikan" abesten zuten bitartean.
Ondoren, jokalariak zelaira irten direnean, hainbat pankarta zabaldu dituzte, ofizialtasunaren alde, genozidioaren amaiera eskatuz eta bakea aldarrikatuz. Minutu bateko isilunea egin da orduan, biktimen alde. Izan ere, ia 70.000ra iritsi da ofizialki, hildakoen kopurua Gazan, duela bi urte Israelek bonbardaketak hasi zituenetik.
Gaur, inoiz baino gehiago, existitzeko eskubidea izan da aldarri. 3-0 amaitu da partida, baina emaitza gutxienekoa zen, mundu osoan ikusi ahal izan den senidetasun eta aldarrikapen irudiarekin alderatuta.
Une gogoangarriak bizi izan dira neurketa osoan, baina, agian, aparteko aipamena merezi du amaierak. Partida bukatuta zegoela, txalo zaparrada jaso du Yaser Hamed palestinar jatorriko Leioako jokalariak, bere garaian Lezamako harrobian arituak, hark zein Palestinako selekzioko jokalariek hunkituta, zelaiari ohorezko itzulia egin diotenean. "Thank you Basque Country" zioen pankarta batekin egin dute buelta, euskal selekzioko jokalariek atzetik lagunduta.
Eta Athleticeko jokalariek partiden amaieran egin ohi duten bezala, bi selekzioetako futbolariak San Mameseko animazio harmailen aurrean gelditu dira eta Mikel Laboaren 'Txoria Txori' abestu dute guztiek elkarrekin.
Gaurko topaketa honetarako saldu diren sarreei esker bildutako diru guztia Mugarik Gabeko Medikuak GKEari bideratuko zaio, palestinarrei osasun-arreta emateko.
"Nazio bat gara eta ofizialtasuna nahi dugu"
Palestinarekiko aliantza sendotzeko balio izan duen testuinguru honetan, eta urtetako aldarrikapenari muzin egin gabe, euskal selekzioaren ofizialtasun eskariari babesa eman diote berriz ere milaka eta milaka euskal herritarrek gaur ere, elastiko berdea jantzi eta ozen oihu eginez. 1915ean sortu zen euskal selekzioak, nazioartean aitortua izatearekin amets egiten jarraitzen baitu, berriki sokatira eta euskal pilota federazioak lortu bezala.
Imanol Pradales lehendakaria ere izan da Euskal Selekzioaren eta Palestinaren arteko partidan. Atarian, lehendakariak ekitaldiaren izaera aldarrikatzailea azpimarratu du eta elkartasuna adierazi dio Palestinako herriari. Horrekin batera, Euskal Selekzioaren ofizialtasunean lanean direla adierazi du Pradalesek.
Beste hainbat ordezkari politiko ere izan dira presente partidan. Horien artean, Pello Otxandiano, EH Bilduko bozeramailea Eusko Jaurlaritzan; Aitor Esteban, EAJren EBBko lehendakaria; eta Eneko Andueza, PSE-EEko idazkari nagusia.
Zure interesekoa izan daiteke
Milaka lagunek elkartasuna adierazi diote Palestinari Bilboko kaleetan, Palestinarekin Elkartasuna plataformak deitutako martxa jendetsuan
"Boikot Israel. Palestina askatu" oihu artean, hiriko kale nagusiak zeharkatu dituzte, Euskal Selekzioa-Palestina partidaren atarian, Palestinari babesa eta elkartasuna adierazteko.
Euskal gizarteak "genozidioaren amaierako partida" ospatu du
"Herri Libreak. Euskal Herria-Palestina. Genozidioa Stop" martxa solidarioak Bilboko kaleak bete ditu Euskal Selekzioaren eta Palestinaren arteko partidaren atarian. Igor Meñika Gernika-Palestina herri ekimenaren bozeramaileak adierazi du honakoa "genozidioaren amaierako partida" dela.
Euskal Selekzioa vs Palestina
San Mamesetik zuzenean.
Genozidoaren amaiera eta ofizialtasuna eskatu dituzte milaka lagunek Euskal Selekzioa-Palestina partidaren aurretik
Milaka lagun bildu ditu Gernika-Palestina, Gure Esku eta Gu ere bai! elkarteek deitutako manifestazioak Bilbon, baita handik ordubetera Palestinarekin Elkartasuna taldeak deitutakoak ere.
Israelgo erasoetan hildako kirolari palestinarrak omendu dituzte Arriagan
Palestinarekin Elkartasuna elkarteak Bilboko erdigunean antolatu du omenaldia, goizeko lehen orduan, eta ehunka lagun bildu dira Palestinako herriari babesa eta elkartasuna adierazteko.
Yaser Hamed: "Poz-pozik eta ilusioz beterik nago, mundu guztiak ikusi ahalko duen partidu ahaztezina izatea espero dut"
EITBk Palestinako selekzioarekin arituko den euskal futbolariarekin hitz egin du partidaren aurretik. Hitzordu "historikoa" dela esan du. Jasotako elkartasunarekin "oso pozik" agertu da, eta partida honek genozidioa salatzeko duen garrantzia azpimarratu du. Emaitza alde batera utzita, bakea premiazkoa dela esan du.
Haur palestinarrak, Jerusalemen futbolean, egunen batean Palestinako kamiseta janztearekin amesten
Jerusalem ekialdeko Silwan auzoan dozenaka haur palestinar bildu dira bertako txapelketa bat jokatzeko. Lehiaketatik harago doan norgehiagoka da. Futbolak adiskidetasuna ekar dezakeela irakasten diete, eta belar artifizialeko zelai hau askatasun eremu bat da haurrentzat. Euskal futbolarien eta taldeen izenak ikasi dituzte.
Giro bikaina Bilbon, Euskal Selekzioaren eta Palestinaren arteko partidaren atarian
Euskal Selekzioak Palestinaren aurka jokatuko du gaur, Bilbon. Zazpikaleetan, giro bikaina izan da goizean goiz, aldarriak eta elkartasuna protagonista.
Lau pertsona epaituko dituzte Donostian emakume bati ustez saritutako kupoi faltsuekin iruzur egiteagatik
Akusazioaren arabera, 30 milioi euroko txartelak eskaini zizkioten biktimari, unean bertan milaka euro ematearen truke.