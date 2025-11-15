El derecho a existir ha unido a dos pueblos que hoy, más que nunca, se han sentido uno. El partido, que ha finalizado con un 3-0, ha transmitido una imagen universal de fraternidad al mundo.

El encuentro ha tenido más de un momento destacado, pero mención aparte merece la ovación que a poco del final del encuentro el público ha tributado a Yaser Hamed, un jugador vasco de la localidad de Leioa internacional por Palestina, en su día en la cantera de Lezama, que ha seguido a la vuelta de honor al campo que han dado los emocionados jugadores palestinos.



Lo han hecho con una pancarta que en la que se leía "Thank you Basque Country" y escoltados por los jugadores locales, que les han acompañado un poco por detrás.



Incluso, como hacen los jugadores del Athletic al final de sus encuentros, los futbolistas de las dos selecciones se han parado frente a la grada de animación de San Mamés y con ella han entonado el 'Txoria Txori' de Mikel Laboa.

Todo el dinero recaudado gracias a las entradas solidarias del encuentro será destinado a la atención sanitaria de los palestinos por medio de la ONG Médicos sin Fronteras.



"Somos una nación y que queremos la oficialidad"

Y junto a esa alianza con Palestina, las y los miles de aficionados que han vuelto a arropar con su presencia, enseñas y cánticos a la selección vasca, han demostrar que no cejarán en su empeño por lograr la oficialidad de una selección nacida en 1915 y que sueña con verse reconocida en el ámbito internacional, como ya han logrado las de sokatira y la de pelota vasca.

El lehendakari Imanol Pradales ha estado presenciando el partido. Previo al encuentro, Pradales ha destacado el carácter reivindicativo del evento y ha mostrado su solidaridad con el pueblo palestino. Además, ha asegurado estar trabajando en la oficialidad de la Euskal Selekzioa.