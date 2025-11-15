"Genozidoaren amaiera" eskatu dute milaka lagunek Euskadi-Palestina topaketaren aurretik
Bilbon izango diren hiru mobilizazioetatik lehena, Gernika-Palestina, Gure Esku eta Gu ere bai! taldeek deitutako manifestazioa, 17:30ean abiatu da Arriaga Antzokitik. 20:30etik aurrera, ETB1en, eitb.eus-en eta Orain atarietan, zein EITB Taldeko irratietan jarraitu ahal izango da Euskal Selekzioa-Palestina futbol partida.
Milaka pertsonak bat egin dute Gernika-Palestina ekimenak Gure Esku eta Gu ere Bai! plataformekin batera deitutako kalejira solidarioan Bilbon, Euskal Selekzioa-Palestina selekzioen partidaren atarian.
Bi bandera, palestinarrena eta ikurrina, doaz manifestazioaren buruan, "Euskal Herria Palestina. Genozidioa stop" dioen pankartarekin batera. Manifestariak "Boikot Israel. Palestina askatu" oihu artean ari dira Bilbo zeharkatzen.
17:30ak jota abiatu da martxa Arriaga Antzokiaren ataritik, San Mamesera bidean. Martxa amaitzeko, Jesusen Bihotzean bilduko dute jendea, bi selekzioen autobusak iristearekin batera harrera egiteko.
Gernika-Palestina: "Genozidioaren amaierako partida jokatuko da gaur Bilbon"
Igor Meñika Gernika-Palestinako bozeramailearen hitzetan, "elkartasunaren, anaitasunaren, giza eskubideen eta nazioarteko zuzenbidearen partida jokatuko da gaur Bilbon". "Baina, batez ere, gaur jokatzen den partida genozidioaren amaieraren partida da. Euskal gizarteak hori jokatzeko konpromisoa duela ikusten ari gara, eta gaur, batez ere, Palestinak irabaziko du", amaitu du.
Pello Otxandiano buru duen EH Bilduko ordezkaritza bat ere manifestazioan parte hartzen ari da. Koalizio independentistako kideek aste honetan bertan Ramalan (Zisjordania) egindako ikurrina daramate San Mamesera, "Jordaniako muga zeharkatu eta blokeoa, ezarritako mugako kontrolak eta Israelen zapalkuntza gainditu ondoren", azaldu dutenez.
Besteak beste, Sira Rego Espainiako Gobernuko Gazteria eta Haurtzaro ministroak ere ari da martxan parte hartzen.
Beste bi mobilizazio
18:30ean Palestinarekin Elkartasuna taldeak bultzatutako beste martxa bat hasiko da Areatzan, Palestinari elkartasuna adierazteko eta Euskal Selekzioaren ofizialtasuna eskatzeko. Hainbat kirol animazio talde atxiki dira deialdira, hala nola, Iñigo Cabacas Herri Harmaila, Bultzada, Indar Gorri edo Iraultza.
Gainera, 19:00etan, beste mobilizazio bat ere izango da. Komunitate unibertsitarioak deituta, San Mamesetik gertu dagoen Ingeniaritza Eskolatik abiatuko da, "herri palestinarrak aske izateko duen eskubidea" aldarrikatzeko.
Polizia-dispositibo handia zabaldu dute larunbat honetan Bilbo osoan, manifestazio hau eta hurrengoak direla eta.
Ordu batzuk lehenagotik, Ertzaintzaren helikopteroa ikus eta entzun zitekeen hiriburuan, eta istiluen aurkako ertzainak eta hiriko hainbat tokitan jarrita daude.
Lehen manifestazio honen antolatzaileek segurtasun-hesia ezarri dute espaloietan bildutako jendeak galtzada inbaditu ez dezan.
