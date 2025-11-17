Calcinados seis vehículos por un incendio en un área de pabellones industriales en Vitoria-Gasteiz

Seis vehículos han resultado totalmente calcinados en un incendio que se ha registrado este lunes en un área de pabellones industriales en Vitoria-Gasteiz (Álava), ha informado el Departamento vasco de Seguridad.

El siniestro ha tenido lugar poco antes de las 06:00 horas en la calle Miravalles de la capital alavesa.

Al lugar han acudido patrullas de la Ertzaintza y dotaciones de bomberos que trabajan en la extinción del incendio.

La Ertzaintza ha abierto una investigación para determinar las causas del incendio, que no ha ocasionado heridos.