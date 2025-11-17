Álava
Calcinados seis vehículos por un incendio en un área de pabellones industriales en Vitoria-Gasteiz

El siniestro ha tenido lugar poco antes de las 06:00 horas en la calle Miravalles de la capital alavesa. La Ertzaintza ha abierto una investigación para determinar las causas del incendio, que no ha ocasionado heridos.
Euskaraz irakurri: Sei ibilgailu kiskali dira Gasteizko industria-pabiloi batean izandako sutearen ondorioz
EITB

Última actualización

Seis vehículos han resultado totalmente calcinados en un incendio que se ha registrado este lunes en un área de pabellones industriales en Vitoria-Gasteiz (Álava), ha informado el Departamento vasco de Seguridad.

El siniestro ha tenido lugar poco antes de las 06:00 horas en la calle Miravalles de la capital alavesa.

Al lugar han acudido patrullas de la Ertzaintza y dotaciones de bomberos que trabajan en la extinción del incendio.

La Ertzaintza ha abierto una investigación para determinar las causas del incendio, que no ha ocasionado heridos

En Directo
En Directo
