Sei ibilgailu kiskali dira Gasteizko industria-pabiloi gune batean izandako sutearen ondorioz

Ezbeharra 06:00ak inguru jazo da, Miravalles kaleko pabilioi-gune batean. Ez da zauriturik izan. Ertzaintzak ikerketa abiatu du sutearen nondik norakoak argitzeko.

Sei ibilgailu erabat kiskali dira astelehen honetan Gasteizko industria-pabilioi gune batean izandako sutean, Eusko Jaurlaritzako Segurtasun Sailak jakitera eman duenez.

Ezbeharra 06:00ak baino lehentxeago gertatu da, Miravalles kalean.

Ertzaintzaren patruilak eta suhiltzaileak bertaratu dira, eta sutea itzaltzeko lanetan ari dira.

ez da zauriturik izan. Ertzaintzak ikerketa abiatu du sutearen nondik norakoak argitzeko. 

