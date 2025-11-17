INVESTIGACIÓN
El marido de Amaya Zabarte cree que Zupiria "no va a destapar nada" sobre el caso

Por otro lado, ha anunciado que otra mujer prevé presentar una tercera denuncia contra la Ertzaintza por presuntamente haber resultado herida por las cargas que llevó a cabo la policía autónoma vasca. Se sumaría a las de la propia Zabarte y a la de María Martín.
Amaya Zabarte y su marido Joseba Novoa, en una imagen de archivo. Foto: EFE
EITB

Joseba Novoa, el marido de Amaya Zabarte, la aficionada de la Real Sociedad que resultó herida en la cabeza durante una carga de la Ertzaintza, cree que el consejero de Seguridad del Gobierno Vasco, Bingen Zupiria, "no va a destapar nada" sobre el caso de su esposa, tras haberse reunido con él la semana pasada.

Según ha revelado Novoa, ambos mantuvieron un encuentro el pasado miércoles en la comisaría de Irun, durante el que el marido de Zabarte criticó el atestado del caso elaborado por la Ertzaintza ya que, a su entender, se trata de "una auténtica chapuza".

También ha desvelado que, durante la reunión, Zupiria le admitió que, al día siguiente de que se interpusiera la denuncia, la Ertzaintza pidió que se hiciera a Amaya una valoración forense que fue denegada por la jueza de instrucción, algo que la familia desconocía, y que no se llevó a cabo hasta once meses más tarde.

Novoa ha señalado además que, aunque en el encuentro el consejero le mostró su pesar por la situación que está viviendo su mujer, Zupiria "no se pronunció, para nada", sobre los asuntos abordados en la reunión. "Ni los niega ni los confirma. No se moja nada", ha resumido el marido de Amaya.

Una tercera denuncia

Por otro lado, el marido de Zabarte ha anunciado que otra mujer prevé presentar una tercera denuncia contra la Ertzaintza por presuntamente haber resultado herida por las cargas que llevó a cabo la policía autónoma vasca. Se sumaría a las de la propia Zabarte y a la de María Martín.

Novoa ha hecho este último anuncio en el exterior de los juzgados de Tolosa en una concentración de apoyo a Xuhar Pazos, herido en un ojo por un pelotazo de la Ertzaintza en los Carnavales de 2024 y que este lunes ha declarado ante el juez.

Allí, en declaraciones a los periodistas, ha apuntado que la pasada semana "otra chica que resultó herida el mismo día" se acercó al bufete de Iker Sarriegi, que lleva los casos de Amaia Zabarte y María Martín, para "poner otra denuncia", porque "recibió un impacto de proyectil en el cuello".


