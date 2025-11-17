Jóvenes del instituto de Plentzia se concentran por la cancelación del viaje de estudios

La Fiscalía de Menores de Bizkaia ha abierto una investigación por el acoso sufrido durante años por una profesora del instituto Uribe Kosta de Plentzia. La docente ha denunciado que, de forma reiterada, ha recibido insultos y ataques frente a su vivienda, un hostigamiento que, según ha indicado el centro, lleva ocurriendo ocho años.

Los hechos más recientes se han producido la noche del 31 de octubre, cuando alrededor de 50 jóvenes se han concentrado cerca de su domicilio lanzando huevos, limones e improperios. Entre los implicados hay alumnado de unos 12 o 13 años, según ha confirmado el Departamento de Seguridad. El instituto ha detallado que las agresiones de este Halloween se han prolongado desde las 21:00 hasta pasada la medianoche, pese a los intentos de un profesor de disuadir al grupo.

En un comunicado, la dirección ha explicado que no es la primera vez que la profesora sufre ataques de este tipo, y que en años anteriores incluso se han lanzado petardos contra la fachada. El centro recuerda que una familia con discapacidad que vive en una vivienda cercana también ha sufrido agresiones similares, y que la docente empezó a recibir acoso cuando salió en su defensa. En el último curso, el instituto ha abierto 23 expedientes extraordinarios por acciones contrarias a la convivencia.

A raíz de lo ocurrido, el Uribe Kosta ha decidido suspender todas las excursiones y actividades extraescolares (incluido el viaje de estudios de 4º de la ESO). Esta decisión ha generado malestar entre parte del alumnado, que ha expresado que “no es justo que paguen todos por lo que han hecho unos pocos”.

Por ello, este lunes varios estudiantes se han concentrado vestidos de negro, a las 11:00, en una protesta en la que han reclamado que se revisen las medidas adoptadas y han reiterado su rechazo al acoso sufrido por la profesora. Los jóvenes han mostrado su apoyo a la profesora que está siendo acosada, pero les parece muy drástica la medida de suspender el viaje de estudios.