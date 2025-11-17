Plentziako institutuko gazteek elkarretaratzea egin dute ikasketa-bidaia bertan behera geratu delako
Uribe Kosta institutuko DBHko 4. mailako ikasleek elkarretaratzea egin dute, ikasketa-bidaia bertan behera uztearen aurka protesta egiteko. Izan ere, ikastetxeak eskolaz kanpoko jarduera guztiak bertan behera utzi ditu, Adingabeen Fiskaltzaren aurrean salatu duten irakasle baten aurkako etengabeko jazarpenagatik.
Bizkaiko Adingabeen Fiskaltzak ikerketa abiatu du Plentziako Uribe Kosta institutuko irakasle batek urteetan zehar jasandako jazarpenagatik. Irakasleak salatu duenez, behin eta berriz jaso ditu irainak eta erasoak bere etxebizitzaren aurrean, eta, zentroak adierazi duenez, zortzi urte daramatza jazartzen.
Azken gertakariak urriaren 31ko gauean izan dira, 50 gazte inguru etxetik gertu bildu zirenean arrautzak eta limoiak jaurtitzen. Inplikatuen artean 12 edo 13 urte inguruko ikasleak daude, Segurtasun Sailak baieztatu duenez. Institutuak zehaztu duenez, Gau Beltzeko erasoak 21:00etatik gauerdia igaro arte izan dira, nahiz eta irakasle bat taldea baztertzen saiatu den.
Zuzendaritzak ohar batean azaldu duenez, ez da irakasleak horrelako erasoak jasaten dituen lehen aldia, eta aurreko urteetan petardoak ere jaurti izan dira fatxadaren kontra. Ikastetxeak gogorarazi du urritasuna duen eta gertuko etxebizitza batean bizi den familia batek ere antzeko erasoak jasan dituela, eta irakaslea jazarpena jasotzen hasi zela bere defentsan atera zenean. Azken ikasturtean, institutuak aparteko 23 espediente ireki ditu bizikidetzaren aurkako ekintzengatik.
Gertatutakoaren ondorioz, Uribe Kostak eskolaz kanpoko txango eta jarduera guztiak bertan behera uztea erabaki du (DBHko 4. mailako ikasketa-bidaia barne). Erabaki horrek ezinegona sortu du ikasleen artean, eta adierazi du "ez dela bidezkoa guztiek ordaintzea gutxi batzuek egindakoagatik".
Hori dela eta, astelehen honetan, hainbat ikaslek elkarretaratzea egin dute beltzez jantzita, 11:00etan, hartutako neurriak berrikusteko eskatzeko. Irakasleak jasandako jazarpena gaitzetsi dute, baina oso gogorra iruditzen zaie ikasketa-bidaia bertan behera uzteko neurria.
Gasteizen zein euskal gizartean, oro har, hotzikara eragin zuen 2023an kasuak. Haurdun zegoela, 13 labankadaz hil zuen ustez bikotekide ohiak Maialen, 2 urteko alabaren aurrean. Laster aukeratuko da epaimahaia, eta, ondoren, epaiketa 2026ko lehen sehilekoan egiteko data ezarriko da. Kasuak ezbaian jarri zuen Ertzaintzaren indarkeria matxistaren inguruko protokoloa.