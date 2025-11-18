GURE ESKU
Gure Esku presenta "HERRITU", una tarjeta para declarar que Euskal Herria tiene derecho a decidir

18:00 - 20:00
Euskaraz irakurri: Gure Eskuk “HERRITU”ekimena aurkeztu du
author image

Agencias | EITB

Última actualización

Gure Esku ha presentado "HERRITU", una herramienta que busca fortalecer la comunidad vasca y reforzar sus pilares, y que tendrá como soporte una tarjeta física o virtual. Quien se suscriba expresará que Euskal Herria es una nación formada por 7 territorios, así como su adhesión al euskera y al derecho a decidir. Se pondrá en marcha en la Azoka de Durango y su intención es presentarla pueblo a pueblo por 10 euros de suscripción.

Baiona Gure Esku Pamplona Vitoria-Gasteiz maule Feria Durango Bilbao Donibane Garazi Euskera Donostia-San Sebastián Sociedad

Hace  min.

