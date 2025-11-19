Bilbao
Asier Abaunza: "Algunos hosteleros de Marzana no han querido acatar la orden de retirar las terrazas"

18:00 - 20:00
Euskaraz irakurri: Asier Abaunza: "Martzanako zenbait ostalarik ez dute terrazak kentzeko agindua bete nahi izan"
author image

EITB

Última actualización

El concejal de Urbanismo de Bilbao explica que la retirada viene impuesta por Costas, advierte de sanciones de hasta 3000 euros y recuerda que las medidas cautelares deben decidirlas quienes emitieron la orden.

Ria de Bilbao Bilbao Ayuntamiento de Bilbao Bares Sociedad

