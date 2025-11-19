Bilbo
Gorde
Asier Abaunza: "Martzanako zenbait ostalarik ez dute terrazak kentzeko agindua bete nahi izan"

18:00 - 20:00
EITB

Azken eguneratzea

Bilboko Hirigintza zinegotziak azaldu du terrazak kentzeko agindua Kosta Zuzendaritzak ezarri duela. Era berean, ohartarazi du 3.000 eurorainoko zehapenak izan ditzaketela neurria bete ezean, eta gogorarazi du zer kautelazko neurri ezarri agindua eman zutenek erabaki behar dutela.

Bilboko Itsasadarra Bilbo Bilboko Udala Tabernak Gizartea

