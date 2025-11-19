Bengoetxea espera que con el documento de necesidades el debate vuelva al “ámbito universitario”

Documento de necesidades

Bengoetxea ha señalado que "la estabilidad del proyecto académico depende de resolver este déficit humano y organizativo", tras lo que ha cifrado estas necesidades en 74 356 760 euros.

En cuanto a la digitalización, Bengoetxea ha afirmado que la situación de "obsolescencia" de los sistemas tecnológicos actuales "limita la interoperabilidad con Europa y dificulta la gestión cotidiana". Aunque estima una inversión de 4,6 millones de euros, el informe propone empezar con una inversión mínima de 840 000 euros en 2026.

En relación con las infraestructuras, el rector ha descrito una situación "preocupante". Ha advertido de que el mantenimiento actual "no permite sostener más de 845 000 metros cuadrados de edificios universitarios, dos euros por metro cuadrado frente a los 30 recomendados". "El deterioro es inevitable y ya visible en goteras, problemas de climatización o espacios cerrados", ha añadido.

El rector ha insistido en la necesidad de incluir en la financiación básica lo que se destina al mantenimiento y ha señalado que el resultado de esa falta de inversión es "el deterioro creciente y visible de nuestras infraestructuras, que ha provocado la acumulación de infinidad de obras pendientes". Las necesidades en este ámbito ascienden a 42 329 930 euros, según sus estimaciones.

Sobre la autonomía universitaria, Bengoetxea ha indicado que EHU depende "en exceso de financiación finalista, y eso compromete nuestra capacidad de decisión y nuestra estabilidad institucional”. Este apartado representa 59 718 779 euros.

En lo que se refiere a investigación, Bengoetxea ha dicho que EHU realiza alrededor de tres cuartas partes de la investigación que se hace en la Comunidad Autónoma Vasca, mientras que "tan solo recibe en torno a la cuarta parte de la inversión pública que se destina a la investigación".