EHUren premien txostenarekin eztabaida atzera unibertsitate eremura "ekartzea"espero du Bengoetxeak

EHUko errektorearen arabera, 192 milioi euroko inbertsioa "ezinbestekoa" da unibertsitatearen funtsezko zerbitzuen "degradazio atzeraezina" saihesteko.

joxerramon bengoetxea EHU
EITB
author image

EITB

Azken eguneratzea

Joxerramon Bengoetxea EHUko errektoreak espero du unibertsitatearen premien gainean osatutako txostenak —arratsaldean aurkeztuko du Eusko Legebiltzarreko Unibertsitate batzordearen aurrean— balio izatea eztabaida atzera "inoiz atera behar ez zen lekura, unibertsitatearen esparrura, unibertsitate politikara" ekartzeko. 

Bengoetxeak premien katalogazioaren ildo nagusiak aurkeztu ditu, gaur goizean, kazetarien aurrean. Azaldu duenez, 192 milioi euroko inbertsioa "ezinbestekoa" da unibertsitatearen funtsezko zerbitzuen "degradazio atzeraezina" saihesteko.

Ia 500 orrialdeko dokumentu horretan jasotzen dira, besteak beste, gaur egungo finantzaketarekin "estali ezin diren" premiak. Eusko Jaurlaritzak 426 milioi euroko aurrekontua aurreikusi du EHUrako 2026ko aurrekontu-proiektuan. 

Errektoreak Legebiltzarreko taldeei eskatu die EHUren premiak "zorroztasunez" aztertzeko eta egokitzat jotzen dituzten zuzenketak aurkezteko. 

EHUren premien txostena

Premien katalogazioa

EHUren "proiektu akademikoaren egonkortasuna giza baliabide eta antolakuntzako defizit hori konpontzearen mende dago” azpimarratu du, eta premia horiek 74.356.760 eurokoak direla esan du.

Digitalizazioari lotuta, "zaharkitze teknologikoak eta langile espezializatuen faltak eragin zuzena dute eguneroko funtzionamenduan”, Bengoetxearen arabera. Egungo egoerari aurre egiteko 4,6 milioi euroko inbertsioa aurreikusten badu ere, 2026an 840.000 euroko inbertsio minimo bat egitea proposatzen du.  

Azpiegiturei dagokienez, egoera "kezkagarria" deskribatu du errektoreak. Horren esanetan, gaur egungo mantentze lanek unibertsitateko eraikinen 845.000 metro karratu soilik mantentzea ahalbidetzen du. Metro koadroko 2 euro bideratzen dira mantenu lanetara, gomendioa 30 euro bideratzea denean. "Azpiegituren eta eraikinen hondatzea saihestezina da", gehitu du. 

Mantenimenduari eskaini beharrekoa oinarrizko finantzazioan sartzeko premia azpimarratu du eta adierazi du inbertsio falta horren ondorioz, egin gabe dauden hainbat eta hainbat obra "pilatu" egin direla gaineratu du. 

Unibertsitatearen autonomiari dagokionez, Bengoetxeak adierazi du baliabide faltak mugatu egiten duela proiektu propioak planifikatzeko eta garatzeko ikastetxeek duten gaitasuna: "Finantzaketa finalista gehiegiren mende gaude, eta horrek gure erabakitzeko ahalmena eta erakundeen egonkortasuna kolokan jartzen ditu". 

Azkenik eta ikerketari lotuta,  Bengoetxeak esan du EAEn egiten den ikerketa guztien % 75 inguru EHUk egiten dituela, baina ikerketara bideratzen den inbertsio publikoaren laurdena baino ez duela jasotzen. 

EHU EAEko Aurrekontuak 2025 Eusko Jaurlaritza Ekonomia Euskal Autonomia Erkidegoa Gizartea

