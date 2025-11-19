El Instituto Vasco Etxepare creará una nueva cátedra de estudios vascos en la Universidad de la Sorbona, en París. Llevará el nombre de la artista donostiarra Esther Ferrer y nace con una vocación: "que el euskera y la cultura vasca den un paso más en su capacidad creativa, pensamiento y universalidad".

La iniciativa ha sido anunciada por el lehendakari, Imanol Pradales, en un acto que ha tenido lugar, esta tarde, en la capital francesa con motivo del 15º aniversario del Instituto Vasco Etxepare. Más de 300 personas, entre ellas una amplia representación política, institucional, cultural y de la diáspora vasca, han participado en la velada artística celebrada en el auditorio principal de la Biblioteca Nacional de Francia, un escenario de especial valor simbólico: es la institución que conserva el único ejemplar de Linguae Vasconum Primitiae (1545) —actualmente expuesto en el Museo Vasco de Baiona—, primer libro impreso en euskera.

En su intervención, el lehendakari ha aplaudido la trayectoria del Instituto Etxepare por su labor "construyendo puentes e impulsando la proyección global del euskera y la cultura vasca". Según ha dicho, "no es solo una institución, sino una herramienta esencial para mostrar al mundo quiénes somos, el motor de la cultura de una Euskadi global y abierta".

En palabras del Gobierno Vasco, la gestación de esta nueva cátedra se inscribe en el trabajo que desde hace años lleva a cabo el Instituto Etxepare en el ámbito académico francés, y que ha conducido a la celebración del quinceavo aniversario en la ciudad de París.

En el acto de hoy, el Instituto Vasco Etxepare ha entregado a la Biblioteca Nacional de Francia las 18 traducciones existentes de Linguae Vasconum Primitiae.

Oficialidad del euskera

El lehendakari ha aprovechado la cita también para reclamar en París la oficialidad del euskera en las instituciones de la UE y ha pedido especial implicación a los Estados francés y español en su "revitalización".

Ha destacado que "todavía queda mucho por hacer". "Por eso, estando en el corazón de Europa, hago una pregunta sincera: ¿Qué es para Europa el euskera? ¿El tesoro caduco que debe estar encadenado a un museo o la joya lingüística que queremos mantener viva y libre en nuestro corazón y labios?. Si creemos en la diversidad lingüística, ¿hacemos las políticas necesarias? El euskera es un patrimonio europeo milenario, y es responsabilidad de todos los europeos preservar este patrimonio", ha asegurado, para precisar se puede hacer realidad con "voluntad política".

En este sentido, ha apuntado a la especial responsabilidad que tienen los Estados francés y español "que comprenden los territorios del euskera". "A ellos les corresponde promover el uso y la revitalización del euskera, reconociendo para ello el estatus que nuestra lengua merece. No podemos mirar para otro lado. Este es el momento de Europa. Tenemos una oportunidad perfecta para llevar a la práctica el lema 'United in diversity'", ha agregado.