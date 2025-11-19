URTEURRENA
Gorde
Kendu nire zerrendatik
Edukia gorde nahi duzu?
Hasi saioa edukia gordetzeko eta Orain-en abantailak aprobetxatzeko.

Etxepare Euskal Institutuak euskal ikasketen katedra berri bat sortuko du Sorbonako Unibertsitatean

Esther Ferrer artista donostiarraren izena hartuko du katedrak, eta "unibertso frankofonoan euskararen eta euskal sorkuntzaren proiekzioa indartzea" bilatuko du. 

etxepare institutua imanol pradales paris
author image

EITB

Azken eguneratzea

Etxepare Euskal Institutuak euskal ikasketen katedra berri bat sortuko du Sorbonako Unibertsitatean, Parisen. Esther Ferrer artista donostiarraren izena hartuko du katedrak, eta helburu batekin jaioko da: "euskarak eta euskal kulturak duten sormen-gaitasunean, pentsamenduan eta unibertsaltasunean urrats bat gehiago ematea".

Imanol Pradales lehendakariak iragarri du ekimena, Etxepare Institutuaren 15. urteurrena ospatzeko Parisen egin duten ekitaldi berezian. Politika, gizarte eta kultura alorretako 300 eragile baino gehiago elkartu dira Frantziako Liburutegi Nazionalaren areto nagusian; erakunde horren eskutan dago Linguae Vasconum Primitiae (1545) lanaren ale bakarra, euskaraz inprimatutako lehen liburua —egun, Baionako Euskal Museoan dago ikusgai—.

Bere hitzaldian, Etxepare Institutuaren ibilbidea txalotu du lehendakariak, "zubiak eraikitzen eta euskararen eta euskal kulturaren proiekzio globala sustatzen" egindako lanagatik. "Hamabost urte euskararen eta euskal kulturaren ahotsa munduan hedatzen, elkarrizketak sortzen, eta komunitateak lotzen", esan du.

Bide horretan, Sorbonako Unibertsitatean martxan jarriko duten katedraren garrantzia nabarmendu du, eta hitz bereziak izan ditu ekitaldian bertan zegoen Esther Ferrer artistarentzat: "Katedra honek izen berezia izango du. Artista baten izena. Bere ibilbidea askatasunarekin, berrikuntzarekin eta mugen hausturarekin lotu izan dena".

Eusko Jaurlaritzaren hitzetan, katedra berri honen sorrera Etxepare Euskal Institutuak urte luzez Frantziako esparru akademikoan egindako lanaren emaitza da, eta ibilbide horrek berak eraman du erakundea bere 15. urteurrena Parisen ospatzera.

Gaurko ekitaldian, Etxepare Euskal Institutuak Linguae Vasconum Primitiae lanaren 18 itzulpenak eman dizkio Frantziako Liburutegi Nazionalari. 

Euskararen ofizialtasuna

Euskararen ofizialtasuna Europan aldarrikatzeko ere aprobetxatu du lehendakariak bere hitzartzea, eta hizkuntzaren biziberritzearen aldeko urratsak ematea eskatu die Frantziari eta Espainiari. 

"Ako dugu oraindik egiteko. Horregatik, euskararen bihotzean gaudela, galdera zintzoa luzatzen dut: zer da Europarentzat euskara? Museo batean kateatuta egon behar duen altxor zaharkitua edo gure bihotz eta ezpainetan bizirik eta aske mantendu nahi dugun harribitxi linguistikoa? Hizkuntza aniztasunean sinisten badugu, egin beharreko politikak egiten ari al gara? Euskara milaka urte dituen ondare europarra da, eta europar guztion ardura da ondare hau zaintzea. Bereziki, euskararen lurraldeak hartzen dituzten estatuena", esan du. 

Pradalesek uste du "Europaren momentua" dela eta "aukera ezin hobea" duela 'United in diversity' leloa praktikara eramateko. 

 

Euskara Imanol Pradales Eusko Jaurlaritza París Gizartea

Zure interesekoa izan daiteke

Gehiago kargatu
Publizitatea
X