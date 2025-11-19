ENTREVISTA EN RADIO VITORIA
Sobre las tendencias reaccionarias contra los avances del feminismo, Elgarresta defiende el derecho al aborto logrado hace 40 años

18:00 - 20:00
Euskaraz irakurri: Feminismoaren aurrerapenen aurkako joera erreakzionarioen harira, orain dela 40 urte lortutako abortuaren eskubidea defendatu du Elgarrestak
author image

EITB

Última actualización

La directora de Emakunde, Miren Elgarresta, ha hablado en Radio Vitoria sobre el derecho de las mujeres a interrumpir el embarazo, el aborto. En referencia a las tendencias reaccionarias contra los avances del feminismo, Elgarresta ha defendido el derecho adquirido hace 40 años. 

Emakunde Feminismo Aborto Sociedad

