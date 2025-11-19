Feminismoaren aurrerapenen aurkako joera erreakzionarioaz ari zela, orain dela 40 urte lortutako aborturako eskubidearen alde egin du Elgarrestak
Miren Elgarresta Emakunderen zuzendaria Radio Vitorian izan da. Bertan haurdunaldia nahita eteteko eskubideaz, abortuaz, mintzatu da. Feminismoaren aurrerapenen aurkako joera erreakzionarioen harira, orain dela 40 urte lortutako eskubidea defendatu du Elgarrestak.
Pedrosa sailburuaren ustez, Plentziako auzia dela eta, jazarritako irakasleak "erreparazio soziala" merezi du
Hezkuntza sailburuak adierazi duenez, Plentzian gertatutakoa sakon aztertzen ari dira, dagozkion ondorioak ateratzeko, baina, bitartean, "ezin gara geldirik egon". Horregatik, Pedrosak ikastetxean esku-hartze zuzena egitea proposatu du, eta Plentziako herri osoari eta Udalariparte hartzeko gonbita egin die.
Zedarriak Foroak etxebizitzarako euskal bizitegi-kontratu bat eta bizi arteko gozamena duen arrisku-kapitaleko funts bat proposatu ditu
Foroak uste du 7.000 milioira arteko inbertsio publiko-pribatua beharko dela etxebizitza-arazoari aurre egiteko eta 5 urtean 10.000 etxebizitza mobilizatzeko.
Gazteen % 75ek sare sozialen bidez jasotzen dute informazioa, eta % 13k soilik identifikatzen dituzte albiste faltsuak
Gazteen % 20a baino gehiago eduki ideologikoen eta eztabaidagarrien eraginpean jartzen dira egunero. Hala ere, "berdintasunaren, demokraziaren edo immigrazioaren alde jarraitzen dute" ikerketaren arabera.
Gure Eskuk “HERRITU” aurkeztu du, Euskal Herriaren erabakitzeko eskubidearen alde agertzeko
Gure Eskuk “HERRITU” ekimena aurkeztu du gaur, euskal komunitatea sendotzeko eta zutabeak indartzeko helburua duen tresna gisa. Euskarri modura txartel fisiko edo birtuala izango du. Harpidetza egiten duenak Euskal Herria 7 herrialdek osatutako nazio bat dela, eta euskararen eta erabakitzeko eskubidearen aldeko atxikimendua adieraziko du. Durangoko azokan jarriko da martxan eta asmoa herriz herri zabaltzea da, 10 euroko harpidetzaren truke.
Etxerik gabeko pertsonen kopurua bikoiztu egin da EAEn, eta 1.500 baino gehiago ziren 2024an
Argitan, Atxurigorri, AZET edo Berri-otxoak bezalako eragile sozialek manifestazioa egin dute gaur Bilboko Udalaren aurrean kartoi artean lurrean etzanda, "etxebizitza duina" izatea eragozten duen administrazioen etxebizitza-politika gaitzesteko.
Osakidetzak anbulatorioetan psikologoak kontratatzeko prozesua ireki du
Profesional horien bidez, Euskal Osasun Zerbitzuko anbulatorioetan insomnioa, antsietatea, depresio arina edo antzeko nahasmendu eta ondoezei hobeto erantzutea da helburua. Kontratatuko diren psikologoak Lehen Mailako Arretan erreferenteak izango dira, eta bitartekari lanak egingo dituzte pazientearen eta familiako medikuaren eta, kasu konplexuagoetan, ospitalez kanpoko osasun mentaleko zentroetan ematen den arreta espezializatuaren artean.
Akusatuek ukatu egin dute inor presionatu izana, eta Askabideren aurrean isilean otoitz egin zutela ziurtatu dute
Gehienek adierazi dute ez zirela inorengana hurbildu, otoitzak isilean izan zirela, eta poliziak ez ziela inoiz alde egiteko eskatu. Argumentu horiek errepikatu dira gaur Askabide klinikaren aurrean egindako kontzentrazioengatik epaitzen ari direnek emandako bertsioetan.
Jaliscoko Kartelaren Espainiako 'bulegoa' desegin dute, adar operatiboa bat Bilbon zuena
Polizia Nazionalak 20 pertsona atxilotu ditu nazioarteko makrooperazio batean. 1.870 kilo kokaina atzeman ditu, eta Espainiako Jalisco Nueva Generacion kartelaren egitura desegin du.
Bi gizon atxilotu eta droga saltzeko gune bat desegin dute Barañainen
Azaroaren 12an egindako polizia-operazioan, 35 eta 41 urteko bi gizonezko atxilotu zituzten, droga-trafikoko delitu baten ustezko egile gisa. Auzokideen salaketen ondorioz hainbat zaintza, jarraipen eta egiaztapen-lan egin ondoren jarri zen martxan polizia-operazioa.