ELKARRIZKETA RADIO VITORIAN
Feminismoaren aurrerapenen aurkako joera erreakzionarioaz ari zela, orain dela 40 urte lortutako aborturako eskubidearen alde egin du Elgarrestak

18:00 - 20:00
EITB

Miren Elgarresta Emakunderen zuzendaria Radio Vitorian izan da. Bertan haurdunaldia nahita eteteko eskubideaz, abortuaz, mintzatu da. Feminismoaren aurrerapenen aurkako joera erreakzionarioen harira, orain dela 40 urte lortutako eskubidea defendatu du Elgarrestak.

Emakunde Feminismoa Abortoa Gizartea

