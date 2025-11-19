Marlaska dice a la Ertzaintza que el dato del origen de un detenido no previene el delito
El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha mostrado este miércoles su discrepancia con el Departamento de Interior del Gobierno Vasco sobre la decisión de publicar la nacionalidad de los detenidos por la Ertzaintza, ya que entiende que no es un dato necesario para prevenir los delitos.
Marlaska ha hecho esta afirmación al ser preguntado al respecto en el debate 'Gestión migratoria y retos de presente y futuro', en el marco de la IV edición del foro de reflexión Metafuturo'
"No voy a criticar la postura pero, desde la evidencia científica y según lo que me dicen mis asesores, no entiendo que la nacionalidad, el DNI, el pasaporte o el lugar de nacimiento sea un elemento necesario o preciso para poder trabajar en la prevención del delito", ha dicho Marlaska.
El ministro ha abogado por ser transparente y entiende que ese ejercicio puede exigir dar todos los datos. Sin embargo, afirma que es necesario valorar si algunos datos son de interés público y no cree que así sea en el caso del nacimiento del detenido. También ha querido subrayar que es necesario velar por la "dignidad de las personas y no estigmatizar a nadie por su origen".
Por la mañana, en la sesión de control en el Congreso, Marlaska ha vuelto a desligar la delincuencia de la inmigración. “La criminalidad no depende en gran medida de factores como la nacionalidad, el origen o la procedencia, sino de parámetros como la vulnerabilidad", ha asegurado.
