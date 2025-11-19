ATXILOTUAK
Marlaska ministroak dio atxilotuen jatorria argitaratzeak ez duela delitua prebenitzen laguntzen

Ertzaintzak ildo honetan hartutako erabakiaren inguruko iritzia eman du eta jatorriagatik inor ez estigmatizatzearen alde agertu da.

El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, durante el foro Metafuturo 2025, en el Ateneo de Madrid, a 19 de noviembre de 2025, en Madrid (España). El foro, organizado por Atresmedia, reúne a todo tipo de personalidades del ámbito social y político para debatir sobre temas como la Inteligencia Artificial, la digitalización, la libertad de expresión, la geopolítica, la transición energética, las migraciones, el papel de la mujer en la sociedad y el impacto de las pantallas, entre otros. Por primera vez el foro, que arrancaba el lunes 17 de noviembre en Madrid, se clausurará el 21 de noviembre en Barcelona. Alejandro Martínez Vélez / Europa Press 19/11/2025
Grande Marlaska Metafuturo foroan. Argazkia: Europa Press.
Agentziak | EITB

Fernando Grande-Marlaska Barne ministroa ez dago ados Eusko Jaurlaritzako Segurtasun Sailak atxilotuen jatorria argitaratzeko hartu duen erabakiarekin. Ministroaren hitzetan, datu hori zabaltzea ez da beharrezkoa delituak prebenitzeko.

Migrazioaren kudeaketa eta orainaldiko eta etorkizuneko erronkak eztabaidan Ertzaintzak hartutako erabakiari buruz galdetu diotenean egin du baieztapen hori Marlaskak, 'Metafuturo' hausnarketa foroaren IV. edizioan.

"Ez dut jarrera kritikatuko, baina ebidentzia zientifikotik eta aholkulariek esaten didatenaren arabera, ez dut ulertzen nazionalitatea, NANa, pasaportea edo jaioterria beharrezko elementua denik delituaren prebentzioan lan egin ahal izateko", esan du Marlaskak.

Ministroak gardena izatearen alde egin du eta ariketa horrek datu guztiak ematea eska dezakeela uste du. Hala ere, adierazi du beharrezkoa dela aurretik baloratzea datu batzuk interes publikokoak diren edo ez, eta jatorriaren kasuan ez du uste hala denik.

Era berean, "pertsonen duintasuna" zaintzearen alde egin du, "inor bere jatorriagatik ez estigmatizatzeko".

Goizean, Kongresuko kontrol saioan, Marlaskak delinkuentzia eta immigrazioa bereizi ditu. "Kriminalitatea ez dago neurri handi batean nazionalitatea edo jatorria bezalako faktoreen mende, baizik eta zaurgarritasuna bezalako parametroen mende", ziurtatu du.

Ertzaintzak atxilotuen estatistika egiten du, jaioterriaren arabera
