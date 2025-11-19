Marlaska ministroak dio atxilotuen jatorria argitaratzeak ez duela delitua prebenitzen laguntzen
Ertzaintzak ildo honetan hartutako erabakiaren inguruko iritzia eman du eta jatorriagatik inor ez estigmatizatzearen alde agertu da.
Fernando Grande-Marlaska Barne ministroa ez dago ados Eusko Jaurlaritzako Segurtasun Sailak atxilotuen jatorria argitaratzeko hartu duen erabakiarekin. Ministroaren hitzetan, datu hori zabaltzea ez da beharrezkoa delituak prebenitzeko.
Migrazioaren kudeaketa eta orainaldiko eta etorkizuneko erronkak eztabaidan Ertzaintzak hartutako erabakiari buruz galdetu diotenean egin du baieztapen hori Marlaskak, 'Metafuturo' hausnarketa foroaren IV. edizioan.
"Ez dut jarrera kritikatuko, baina ebidentzia zientifikotik eta aholkulariek esaten didatenaren arabera, ez dut ulertzen nazionalitatea, NANa, pasaportea edo jaioterria beharrezko elementua denik delituaren prebentzioan lan egin ahal izateko", esan du Marlaskak.
Ministroak gardena izatearen alde egin du eta ariketa horrek datu guztiak ematea eska dezakeela uste du. Hala ere, adierazi du beharrezkoa dela aurretik baloratzea datu batzuk interes publikokoak diren edo ez, eta jatorriaren kasuan ez du uste hala denik.
Era berean, "pertsonen duintasuna" zaintzearen alde egin du, "inor bere jatorriagatik ez estigmatizatzeko".
Goizean, Kongresuko kontrol saioan, Marlaskak delinkuentzia eta immigrazioa bereizi ditu. "Kriminalitatea ez dago neurri handi batean nazionalitatea edo jatorria bezalako faktoreen mende, baizik eta zaurgarritasuna bezalako parametroen mende", ziurtatu du.
