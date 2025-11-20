Preocupación en la merindad de Estella por la presencia de un grupo vinculado al franquismo y la ultraderecha
Yerri, un valle compuesto por 19 pequeñas localidades y con 1.566 habitantes, ha visto cómo en los últimos años se asentaba en la zona un grupo vinculado al franquismo y a la ultraderecha. La fundación Maestro Ávila adquirió hace una década la escuela de Argiñano, que ahora funciona como residencia legal con 50 personas empadronadas, aunque no necesariamente residentes reales.
La alarma ha aumentado tras la compra del convento de Abartzuza, lo que ha generado preocupaciones sobre la influencia que este colectivo podría tener en la vida local.
Ricardo Feliu, sociólogo de la Universidad Pública de Navarra, asegura que la fundación posee algunos rasgos comunes a sectas, aunque no todos los necesarios para catalogarla como tal. Sí confirma que el grupo mantiene vínculos históricos con la ultraderecha y movimientos franquistas de la década de los 90, en línea con corrientes sede-vacantistas que no reconocen al Papa ni al Concilio de Trento.
Según Feliu, la estrategia de adquisición de viviendas en localidades pequeñas con pocos habitantes, como Gesalatz, les permitiría alcanzar un 16% de la población del municipio, suficiente para obtener representación política local.
Desde su llegada no se han registrado conflictos, aunque la presencia del grupo ha transformado lentamente la dinámica social y la vida de los vecinos. Sin embargo, la reciente cobertura mediática y el uso del término "secta" han generado movimientos de protesta, como la manifestación organizada este sábado por la plataforma Herri Antifaxistak.
