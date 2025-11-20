MAESTRO AVILA FUNDAZIOA

Kezka Lizarra inguruan, frankismoari eta ultraeskuinari lotutako talde bat dagoelako bertan

Jatorri frankista eta ultraeskuindarra duen talde batek eraikinak erosi ditu Deierriko haran txikian, Lizarrako merindadean eta Iruñetik 40 bat kilometrora. Fundazioak sekten ezaugarri batzuk ditu, baina ez sekta gisa katalogatzeko beharrezko guztiak.

Azken eguneratzea

Nafarroako Deierrin, 19 herri txikiz eta 1.566 biztanlez osatutako haranean, frankismoari eta ultraeskuinari lotutako talde bat finkatu da. Maestro Avila delako fundazioak Argiñanoko eskola erosi zuen duela hamarkada bat. Gaur egun, 50 pertsona erroldatuta daude, baina ez dute zertan benetako egoiliarrik izan.

Alarma areagotu egin da Abartzuzako komentua erosi ondoren, eta horrek kezka sortu du kolektibo horrek tokiko elkarbizitzan izan lezakeen eraginari buruz. 

Ricardo Feliu Nafarroako Unibertsitate Publikoko soziologoaren esanetan, fundazioak sekten ezaugarri komun batzuk ditu, baina ez sektatzat gisa hartzeko beharrezkoak diren guztiak. Hala ere, azpimarratzen du taldeak lotura historikoak dituela 90eko hamarkadako ultraeskuinarekin eta mugimendu frankistekin, Aita Santua eta Trentoko kontzilioa aintzat hartzen ez dituzten korronte sede-vacantistekin bat etorriz.

Feliuren arabera, biztanle gutxiko herri txikietan (Gesalatzen, esaterako) etxebizitzak erosteko estrategiak udalerriko biztanleriaren % 16ra iristea ahalbidetuko lieke, tokiko ordezkaritza politikoa lortzeko nahikoa.

Iritsi zirenetik ez da gatazkarik izan, baina taldearen presentziak pixkanaka aldatu ditu dinamika soziala eta bizilagunen bizitza. Hala ere, duela gutxi izandako estaldura mediatikoak eta "sekta" hitzak protestak eragin dituzte. Larunbaterako, adibidez, Herri Antifaxistak plataformak manifestazioa antolatu du.

