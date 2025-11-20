La Fiscalía de Menores investiga un caso de acoso a un profesor en un instituto de Santurtzi
Según ha podido saber EITB, la Fiscalía de Menores investiga un nuevo caso de acoso a un profesor en Bizkaia. El docente del instituto público Kantauri de Santurtzi ha presentado una denuncia ante la Ertzaintza tras detectar que un grupo de alumnos le hizo fotos en clase y las difundió como memes y ‘stickers’. La Policía autonómica ha remitido las diligencias al Ministerio fiscal.
El centro educativo ha enviado una comunicación a las familias en la que advierte de “problemas muy graves” relacionados con el uso del móvil. Recuerda que el reglamento interno prohíbe su utilización y avisa de que cualquier teléfono será retirado y deberá ser recuperado por la familia.
El Departamento de Educación señala que el instituto ha activado el procedimiento previsto en el decreto de derechos y deberes del alumnado y que se han aplicado las medidas educativas correspondientes. Ambas áreas, Seguridad y Educación, mantienen la prudencia al estar el caso judicializado.
Los estudiantes implicados han sido identificados y deberán declarar ante la Fiscalía.
Desde el Departamento de Educación confirman que en el centro se ha activado el procedimiento previsto en el Decreto de Derechos y Deberes del Alumnado y que se han aplicado las medidas educativas correspondientes. Además, recuerdan que el uso del móvil está prohibido en el instituto.
Subrayan que la prioridad es reforzar la educación en el uso ético, responsable y respetuoso de la tecnología, un eje central de la estrategia Adimen Digitala que presentarán próximamente.
La estrategia busca acompañar al alumnado, apoyar al profesorado y consolidar una cultura digital basada en la convivencia y el respeto.
Te puede interesar
Será noticia: Aviso amarillo por frío y nieve, 50 años sin Franco y aniversario de los asesinatos de Brouard y Muguruza
Resumen de las principales noticias que hoy elaborará Orain.
La lluvia complica la situación en las carreteras: 2 carriles de la AP-8 cortados en Amorebieta-Etxano y problemas en Santurtzi
Dos carriles han quedado cortados en la AP-8 en Amorebietxa-Etxano; el siniestro se ha producido en el punto kilométrico 99 y la circulación hacia Cantabria se ha visto muy afectada en plena jornada de frío y nieve. Lo mismo ha ocurrido en Santurtzi.
Marlaska dice a la Ertzaintza que el dato del origen de un detenido no previene el delito
El ministro ha abogado por la transparencia, pero también por no estigmatizar a ninguna persona por su origen.
Bengoetxea insiste en que EHU necesita 192 millones de euros en inversiones adicionales
El rector de EHU, Joxe Ramon Bengoetxea, sigue exponiendo las necesidades que, a su juicio, necesita la universidad pública. Este miércoles, ha estado en el Parlamento Vasco, y ha dicho que un plan para que las infraestructuras no se queden obsoletas debería contar con más de 190 millones de euros.
Un incendio obliga a desalojar el polideportivo de Lasesarre, en Barakaldo
Los bomberos trabajan en el edificio para extinguir el fuego, que ya está controlado.
La Diputación de Gipuzkoa y el Ayuntamiento de Zarautz condenan la última agresión machista ocurrida en el municipio
Ambas instituciones muestran su condena “más enérgica” por la agresión sufrida por una mujer y llamar a participar en la concentración de condena que se realizará el jueves a las 12:00 horas en la Plaza del Ayuntamiento.
El Instituto Vasco Etxepare creará una nueva cátedra de estudios vascos en la Universidad de la Sorbona
La cátedra, que llevará el nombre de la artista donostiarra Esther Ferrer, busca "reforzar la proyección del euskera y la cultura vaca en el universo francófono".
Asier Abaunza: "Algunos hosteleros de Marzana no han querido acatar la orden de retirar las terrazas"
El concejal de Urbanismo de Bilbao explica que la retirada viene impuesta por Costas, advierte de sanciones de hasta 3000 euros y recuerda que las medidas cautelares deben decidirlas quienes emitieron la orden.
Almacenadas 350 toneladas de sal en Pamplona ante la previsión de nieve y hielo
El Ayuntamiento de Pamplona tiene 624 sacos de sal a disposición de centros educativos, centros de salud y polideportivos, en función de las necesidades del momento.