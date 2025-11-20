La Fiscalía de Menores investiga un caso de acoso a un profesor en un instituto de Santurtzi

Según ha podido saber EITB, la Fiscalía de Menores investiga un nuevo caso de acoso a un profesor en Bizkaia. El docente del instituto público Kantauri de Santurtzi ha presentado una denuncia ante la Ertzaintza tras detectar que un grupo de alumnos le hizo fotos en clase y las difundió como memes y ‘stickers’. La Policía autonómica ha remitido las diligencias al Ministerio fiscal.

El centro educativo ha enviado una comunicación a las familias en la que advierte de “problemas muy graves” relacionados con el uso del móvil. Recuerda que el reglamento interno prohíbe su utilización y avisa de que cualquier teléfono será retirado y deberá ser recuperado por la familia.

El Departamento de Educación señala que el instituto ha activado el procedimiento previsto en el decreto de derechos y deberes del alumnado y que se han aplicado las medidas educativas correspondientes. Ambas áreas, Seguridad y Educación, mantienen la prudencia al estar el caso judicializado.

Los estudiantes implicados han sido identificados y deberán declarar ante la Fiscalía.

Desde el Departamento de Educación confirman que en el centro se ha activado el procedimiento previsto en el Decreto de Derechos y Deberes del Alumnado y que se han aplicado las medidas educativas correspondientes. Además, recuerdan que el uso del móvil está prohibido en el instituto.

Subrayan que la prioridad es reforzar la educación en el uso ético, responsable y respetuoso de la tecnología, un eje central de la estrategia Adimen Digitala que presentarán próximamente.

La estrategia busca acompañar al alumnado, apoyar al profesorado y consolidar una cultura digital basada en la convivencia y el respeto.