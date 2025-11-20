Santurtziko institutu bateko irakasle baten aurkako jazarpen-kasu bat ikertzen ari da Adingabeen Fiskaltza
EITBk jakin ahal izan duenez, Adingabeen Fiskaltza Bizkaiko irakasle baten aurkako jazarpen-kasu berri bat ikertzen ari da. Santurtziko Kantauri institutu publikoko irakasleak salaketa jarri du Ertzaintzan, ikasle talde batek ikasgelan argazkiak egin zizkiola eta meme eta "sticker" gisa zabaldu zituela ikusi ondoren.
Ikastetxeak jakinarazpen bat bidali die familiei, mugikorraren erabilerarekin lotutako "arazo oso larriez" ohartarazteko. Gogorarazi du barne-araudiak debekatu egiten duela mugikorra erabiltzea, eta abisatzen du edozein telefono kendu egingo dela eta familiak berreskuratu egin beharko duela.
Hezkuntza Sailak adierazi du institutuak ikasleen eskubideei eta betebeharrei buruzko dekretuan aurreikusitako prozedura aktibatu duela eta dagozkion hezkuntza-neurriak aplikatu direla. Bi arloek, Segurtasuna eta Hezkuntza, zuhurtasunari eusten diote, kasua judizializatuta baitago.
Lehentasuna teknologiaren erabilera etiko, arduratsu eta errespetuzkoan hezkuntza indartzea dela azpimarratu dute, laster aurkeztuko duten Adimen Digitala estrategiaren ardatz nagusia baita.
Estrategiak ikasleei laguntzea, irakasleei laguntzea eta bizikidetzan eta errespetuan oinarritutako kultura digitala sendotzea du helburu.
