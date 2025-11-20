La mañana ha comenzado con importantes complicaciones en las carreteras de Euskadi debido al frío, el hielo y la nieve, y la AP-8 se ha convertido en uno de los puntos más conflictivos. Un accidente registrado en el punto kilométrico 99, a la altura de Amorebieta-Etxano, en sentido Cantabria, ha obligado a cortar dos carriles y está generando fuertes retenciones.

Según ha informado el Departamento de Seguridad, el siniestro ha tenido lugar en un momento especialmente delicado por las bajas temperaturas y la posible presencia de placas de hielo en varios tramos. Los equipos de emergencia han acudido al lugar y trabajan para normalizar la circulación lo antes posible.

Mientras duren las labores de retirada y limpieza, se recomienda extremar la precaución y planificar los desplazamientos, ya que se espera una jornada complicada en toda la red viaria vasca. Para cualquier incidencia o información sobre el estado de las carreteras, el 011 permanece operativo.

La circulación se ha visto afectada también en Santurtzi, donde un accidente ha afectado también a la AP-8 y se están registrando retenciones importantes.