La lluvia complica la situación en las carreteras: 2 carriles de la AP-8 cortados en Amorebieta-Etxano y problemas en Santurtzi

Dos carriles han quedado cortados en la AP-8 en Amorebietxa-Etxano; el siniestro se ha producido en el punto kilométrico 99 y la circulación hacia Cantabria se ha visto muy afectada en plena jornada de frío y nieve. Lo mismo ha ocurrido en Santurtzi.

Euskaraz irakurri: Euriak zaildu egin du errepideetako egoera: 2 errei itxi dituzte AP-8 autobidean, Amorebieta-Etxanon
author image

EITB

Última actualización

La mañana ha comenzado con importantes complicaciones en las carreteras de Euskadi debido al frío, el hielo y la nieve, y la AP-8 se ha convertido en uno de los puntos más conflictivos. Un accidente registrado en el punto kilométrico 99, a la altura de Amorebieta-Etxano, en sentido Cantabria, ha obligado a cortar dos carriles y está generando fuertes retenciones.

Según ha informado el Departamento de Seguridad, el siniestro ha tenido lugar en un momento especialmente delicado por las bajas temperaturas y la posible presencia de placas de hielo en varios tramos. Los equipos de emergencia han acudido al lugar y trabajan para normalizar la circulación lo antes posible.

Mientras duren las labores de retirada y limpieza, se recomienda extremar la precaución y planificar los desplazamientos, ya que se espera una jornada complicada en toda la red viaria vasca. Para cualquier incidencia o información sobre el estado de las carreteras, el 011 permanece operativo.

La circulación se ha visto afectada también en Santurtzi, donde un accidente ha afectado también a la AP-8 y se están registrando retenciones importantes. 

A las incidencias derivadas del frío y la lluvia hay que añadir las habituales retenciones en los puntos con más conflictivos de las carreteras vascas, como la N-1 en Andoain, La Avanzada de Leioa o la recta de Max Center en Barakaldo. 

Autopista A8 Amorebieta-Etxano Sociedad

