Egoera zaila errepideetan euria dela eta: 2 errei itxita AP-8an, Amorebieta-Etxanon eta arazoak Santurtzin
Bi errei itxi dituzte AP-8an Zornotzan; 99. kilometroan gertatu da, eta Kantabriarako zirkulazioan eragin handia izan du, hotza eta euriagatik. Berdina gertatu da Santurtzin, auto-ilara luzeak izaten ari dira.
Goizean arazo larriak izan dira Euskadiko errepideetan, hotza, izotza eta elurra direla eta, eta AP-8 autobidea izan da arazo gehien eragin dituen guneetako bat. Zornotza parean, Kantabriarako noranzkoan, 99. kilometroan izandako istripu baten ondorioz, bi errei itxi behar izan dituzte, eta auto-ilara handiak sortu dira.
Segurtasun Sailak jakitera eman duenez, tenperatura baxuak eta izotz-plakak egon zitezkeen une bereziki larrian gertatu da ezbeharra. Larrialdietako taldeak bertaratu dira eta zirkulazioa ahalik eta lasterren normalizatzeko lanean ari dira.
Ibilgailuak kentzeko eta errepidea garbitzeko lanek irauten duten bitartean, kontu handiz ibiltzea eta joan-etorriak planifikatzea gomendatzen da, egun zaila espero baita euskal bide-sare osoan. Errepideen egoerari buruzko edozein gorabehera edo informazio izanez gero, 011 martxan egongo da.
Santurtzin ere eguraldiak eragina izan du zirkulazioan; izan ere, istripu batek AP-8 autobidean ere izan du eragina, eta auto-ilara luzeak izaten ari dira.
Hotzak eta euriak eragindako gorabeherei ohiko auto-ilarak gehitu behar zaizkie EAEko errepideetan gatazkatsuenak diren lekuetan, hala nola, N-1ean Andoainen, Leioako Avanzada edo BArakaldon, Max Centerreko zuzengunean.
Zure interesekoa izan daiteke
Albiste izango dira: Abisu horia elurragatik eta hotzagatik, 50 urte Franco hil zela eta Brouarden eta Muguruzaren hilketen urteurrena
Gaurkoan Orain-en albiste izango direnen laburpena, bi hitzetan.
Santurtziko institutu bateko irakasle baten aurkako jazarpen-kasu bat ikertzen ari da Adingabeen Fiskaltza
Adingabeen Fiskaltzak ikerketa abiatu du, Kantauri institutuko irakasle batek hainbat ikasle salatu ostean, ikasgelan grabatzeagatik eta mugikorraren bidez manipulatutako irudia zabaltzeagatik.
Marlaska ministroak dio atxilotuen jatorria argitaratzeak ez duela delitua prebenitzen laguntzen
Ertzaintzak ildo honetan hartutako erabakiaren inguruko iritzia eman du eta jatorriagatik inor ez estigmatizatzearen alde agertu da.
Bengoetxeak azpimarratu du EHUk 192 milioi euro behar dituela inbertsio gehigarrietarako
Joxe Ramon Bengoetxea EHUko errektoreak bere ustez unibertsitate publikoak behar dituen beharrak azaltzen jarraitu du. Asteazken honetan, Eusko Legebiltzarrean izan da, eta azpiegiturak zaharkituta ez geratzeko plan batek 190 milioi euro baino gehiago izan beharko lituzkeela esan du.
Barakaldoko Lasesarre kiroldegia jendez hustu dute, sute baten ondorioz
Suhiltzaileek dagoeneko kontrolpean dute sua, eta lanean jarraitzen dute itzaltzeko.
Gipuzkoako Foru Aldundiak eta Zarauzko Udalak udalerrian izandako azken eraso matxista gaitzetsi dute
Bi erakundeek gaitzespen "irmoa" adierazi dute emakume batek jasan duen erasoagatik, eta ostegunean, 12:00etan, Udaletxe plazan egingo den elkarretaratzean parte hartzera deitu dute.
Etxepare Euskal Institutuak euskal ikasketen katedra berri bat sortuko du Sorbonako Unibertsitatean
Esther Ferrer artista donostiarraren izena hartuko du katedrak, eta "unibertso frankofonoan euskararen eta euskal sorkuntzaren proiekzioa indartzea" bilatuko du.
Asier Abaunza: "Martzanako zenbait ostalarik ez dute terrazak kentzeko agindua bete nahi izan"
Bilboko Hirigintza zinegotziak azaldu du terrazak kentzeko agindua Kosta Zuzendaritzak ezarri duela. Era berean, ohartarazi du 3.000 eurorainoko zehapenak izan ditzaketela neurria bete ezean, eta gogorarazi du zer kautelazko neurri ezarri agindua eman zutenek erabaki behar dutela.
350 tona gatz prest Iruñean, elurra eta izotza egingo dituelako
Iruñeko Udalak 624 gatz-zaku ditu, ikastetxeen, osasun-zentroen eta kiroldegien esku jartzeko prest, unean uneko beharren arabera.