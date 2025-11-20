ERREPIDEAK
Egoera zaila errepideetan euria dela eta: 2 errei itxita AP-8an, Amorebieta-Etxanon eta arazoak Santurtzin

Bi errei itxi dituzte AP-8an Zornotzan; 99. kilometroan gertatu da, eta Kantabriarako zirkulazioan eragin handia izan du, hotza eta euriagatik. Berdina gertatu da Santurtzin, auto-ilara luzeak izaten ari dira. 

EITB

Azken eguneratzea

Goizean arazo larriak izan dira Euskadiko errepideetan, hotza, izotza eta elurra direla eta, eta AP-8 autobidea izan da arazo gehien eragin dituen guneetako bat. Zornotza parean, Kantabriarako noranzkoan, 99. kilometroan izandako istripu baten ondorioz, bi errei itxi behar izan dituzte, eta auto-ilara handiak sortu dira.

Segurtasun Sailak jakitera eman duenez, tenperatura baxuak eta izotz-plakak egon zitezkeen une bereziki larrian gertatu da ezbeharra. Larrialdietako taldeak bertaratu dira eta zirkulazioa ahalik eta lasterren normalizatzeko lanean ari dira.

Ibilgailuak kentzeko eta errepidea garbitzeko lanek irauten duten bitartean, kontu handiz ibiltzea eta joan-etorriak planifikatzea gomendatzen da, egun zaila espero baita euskal bide-sare osoan. Errepideen egoerari buruzko edozein gorabehera edo informazio izanez gero, 011 martxan egongo da.

Santurtzin ere eguraldiak eragina izan du zirkulazioan; izan ere, istripu batek AP-8 autobidean ere izan du eragina, eta auto-ilara luzeak izaten ari dira.

Hotzak eta euriak eragindako gorabeherei ohiko auto-ilarak gehitu behar zaizkie EAEko errepideetan gatazkatsuenak diren lekuetan, hala nola, N-1ean Andoainen, Leioako Avanzada edo BArakaldon, Max Centerreko zuzengunean.

A8 Autobidea Zornotza Gizartea

