Será noticia: Aviso amarillo por frío y nieve, 50 años sin Franco y aniversario de los asesinatos de Brouard y Muguruza

Resumen de las principales noticias que hoy elaborará Orain.
Elurra nieve Gasteiz Vitoria. EFE
Nieve en Vitoria-Gasteiz. Foto de archivo: EFE
Euskaraz irakurri: Albiste izango dira: Abisu horia elurragatik eta hotzagatik, 50 urte Franco hil zela eta Brouarden eta Muguruzaren hilketen urteurrena
author image

EITB

Última actualización

Estos son los temas que ocuparán los principales titulares de este jueves, 20 de noviembre de 2025:

- Aviso amarillo por frío y nieve: El invierno ha llegado a Euskal Herria. Euskalmet ha activado el aviso amarillo por nieve por debajo de los 1000 metros en Álava y en el interior de Bizkaia y Gipuzkoa, y por precipitaciones persistentes en la costa de Bizkaia y Gipuzkoa. Mientras tanto, toda Navarra, salvo la Ribera, estará en aviso amarillo por nieve. 

- 50 años sin Franco: Hace exactamente 50 años, el 20 de noviembre de 1975, murió Francisco Franco, el dictador que gobernó España durante casi cuatro décadas. Su fallecimiento fue el resultado de una serie de complicaciones médicas que se hicieron evidentes en las últimas semanas de su vida. 50 años más tarde, fuentes expertas advierten de que la base ideológica que alimentó al régimen de Franco sigue viva

Aniversario de los asesinatos de Brouard y Muguruza: El 20 de noviembre se cumplen 41 y 36 años desde que asesinaron a los militantes vascos Santi Brouard y Josu Muguruza, víctimas del terrorismo de Estado.

Alertas Meteorológicas Nieve Eguraldia Memoria Histórica Franquismo Asesinatos Sociedad

