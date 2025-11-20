Será noticia: Aviso amarillo por frío y nieve, 50 años sin Franco y aniversario de los asesinatos de Brouard y Muguruza
Estos son los temas que ocuparán los principales titulares de este jueves, 20 de noviembre de 2025:
- Aviso amarillo por frío y nieve: El invierno ha llegado a Euskal Herria. Euskalmet ha activado el aviso amarillo por nieve por debajo de los 1000 metros en Álava y en el interior de Bizkaia y Gipuzkoa, y por precipitaciones persistentes en la costa de Bizkaia y Gipuzkoa. Mientras tanto, toda Navarra, salvo la Ribera, estará en aviso amarillo por nieve.
- 50 años sin Franco: Hace exactamente 50 años, el 20 de noviembre de 1975, murió Francisco Franco, el dictador que gobernó España durante casi cuatro décadas. Su fallecimiento fue el resultado de una serie de complicaciones médicas que se hicieron evidentes en las últimas semanas de su vida. 50 años más tarde, fuentes expertas advierten de que la base ideológica que alimentó al régimen de Franco sigue viva.
- Aniversario de los asesinatos de Brouard y Muguruza: El 20 de noviembre se cumplen 41 y 36 años desde que asesinaron a los militantes vascos Santi Brouard y Josu Muguruza, víctimas del terrorismo de Estado.
La Fiscalía de Menores investiga un caso de acoso a un profesor en un instituto de Santurtzi
La Fiscalía de Menores ha abierto una investigación, después de que un docente del instituto Kantauri ha denunciado a varios alumnos por grabarle en clase y difundir su imagen manipulada a través del móvil.
La lluvia complica la situación en las carreteras: 2 carriles de la AP-8 cortados en Amorebieta-Etxano y problemas en Santurtzi
Dos carriles han quedado cortados en la AP-8 en Amorebietxa-Etxano; el siniestro se ha producido en el punto kilométrico 99 y la circulación hacia Cantabria se ha visto muy afectada en plena jornada de frío y nieve. Lo mismo ha ocurrido en Santurtzi.
Marlaska dice a la Ertzaintza que el dato del origen de un detenido no previene el delito
El ministro ha abogado por la transparencia, pero también por no estigmatizar a ninguna persona por su origen.
Bengoetxea insiste en que EHU necesita 192 millones de euros en inversiones adicionales
El rector de EHU, Joxe Ramon Bengoetxea, sigue exponiendo las necesidades que, a su juicio, necesita la universidad pública. Este miércoles, ha estado en el Parlamento Vasco, y ha dicho que un plan para que las infraestructuras no se queden obsoletas debería contar con más de 190 millones de euros.
Un incendio obliga a desalojar el polideportivo de Lasesarre, en Barakaldo
Los bomberos trabajan en el edificio para extinguir el fuego, que ya está controlado.
La Diputación de Gipuzkoa y el Ayuntamiento de Zarautz condenan la última agresión machista ocurrida en el municipio
Ambas instituciones muestran su condena “más enérgica” por la agresión sufrida por una mujer y llamar a participar en la concentración de condena que se realizará el jueves a las 12:00 horas en la Plaza del Ayuntamiento.
El Instituto Vasco Etxepare creará una nueva cátedra de estudios vascos en la Universidad de la Sorbona
La cátedra, que llevará el nombre de la artista donostiarra Esther Ferrer, busca "reforzar la proyección del euskera y la cultura vaca en el universo francófono".
Asier Abaunza: "Algunos hosteleros de Marzana no han querido acatar la orden de retirar las terrazas"
El concejal de Urbanismo de Bilbao explica que la retirada viene impuesta por Costas, advierte de sanciones de hasta 3000 euros y recuerda que las medidas cautelares deben decidirlas quienes emitieron la orden.
Almacenadas 350 toneladas de sal en Pamplona ante la previsión de nieve y hielo
El Ayuntamiento de Pamplona tiene 624 sacos de sal a disposición de centros educativos, centros de salud y polideportivos, en función de las necesidades del momento.