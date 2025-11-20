Albiste izango dira: Abisu horia elurragatik eta hotzagatik, 50 urte Franco hil zela eta Brouarden eta Muguruzaren hilketen urteurrena
- Abisu horia elurragatik eta hotzagatik: Eusko Jaurlaritzako Larrialdiei Aurre Egiteko eta Meteorologiako Zuzendaritzak abisu horia ezarri du elurragatik Araban eta Bizkaia eta Gipuzkoa barnealdean, 1.000 metrotik behera zuritu dezakeelako, eta euriagatik, ostera, Bizkaiko eta Gipuzkoako kostaldean. Halaber, Aemetek elurrari dagokion abisu horia aktibatu du Nafarroa osoan, Erriberan salbu.
- 50 urte Franco hil zela: 1975eko azaroaren 20an hil zen Francisco Franco, ia lau hamarkadatan Espainian gobernatu zuen diktadorea. Bere bizitzako azken asteetan ageriko egin ziren osasun arazo batzuen ondorioz hil zen. 50 urte geroago, Francoren erregimena elikatu zuen oinarri ideologikoak bizirik dirauela ohartarazten dute adituek.
- Brouarden eta Muguruzaren hilketen urteurrena: Gaurko egunez, duela 41 eta 36 urte, Santi Brouard eta Josu Muguruza hil zituzten. Brouard GALek hil zuen Bilbon, eta eskuin muturreko militanteek Muguruza hil zuten, tiroz. Herri Batasuneko kideak biak, Diputatuen Kongresuan diputatu Muguruza, eta legebiltzarkide Brouard.
Santurtziko institutu bateko irakasle baten aurkako jazarpen-kasu bat ikertzen ari da Adingabeen Fiskaltza
Adingabeen Fiskaltzak ikerketa abiatu du, Kantauri institutuko irakasle batek hainbat ikasle salatu ostean, ikasgelan grabatzeagatik eta mugikorraren bidez manipulatutako irudia zabaltzeagatik.
Egoera zaila errepideetan euria dela eta: 2 errei itxita AP-8an, Amorebieta-Etxanon eta arazoak Santurtzin
Bi errei itxi dituzte AP-8an Zornotzan; 99. kilometroan gertatu da, eta Kantabriarako zirkulazioan eragin handia izan du, hotza eta euriagatik. Berdina gertatu da Santurtzin, auto-ilara luzeak izaten ari dira.
Marlaska ministroak dio atxilotuen jatorria argitaratzeak ez duela delitua prebenitzen laguntzen
Ertzaintzak ildo honetan hartutako erabakiaren inguruko iritzia eman du eta jatorriagatik inor ez estigmatizatzearen alde agertu da.
Bengoetxeak azpimarratu du EHUk 192 milioi euro behar dituela inbertsio gehigarrietarako
Joxe Ramon Bengoetxea EHUko errektoreak bere ustez unibertsitate publikoak behar dituen beharrak azaltzen jarraitu du. Asteazken honetan, Eusko Legebiltzarrean izan da, eta azpiegiturak zaharkituta ez geratzeko plan batek 190 milioi euro baino gehiago izan beharko lituzkeela esan du.
Barakaldoko Lasesarre kiroldegia jendez hustu dute, sute baten ondorioz
Suhiltzaileek dagoeneko kontrolpean dute sua, eta lanean jarraitzen dute itzaltzeko.
Gipuzkoako Foru Aldundiak eta Zarauzko Udalak udalerrian izandako azken eraso matxista gaitzetsi dute
Bi erakundeek gaitzespen "irmoa" adierazi dute emakume batek jasan duen erasoagatik, eta ostegunean, 12:00etan, Udaletxe plazan egingo den elkarretaratzean parte hartzera deitu dute.
Etxepare Euskal Institutuak euskal ikasketen katedra berri bat sortuko du Sorbonako Unibertsitatean
Esther Ferrer artista donostiarraren izena hartuko du katedrak, eta "unibertso frankofonoan euskararen eta euskal sorkuntzaren proiekzioa indartzea" bilatuko du.
Asier Abaunza: "Martzanako zenbait ostalarik ez dute terrazak kentzeko agindua bete nahi izan"
Bilboko Hirigintza zinegotziak azaldu du terrazak kentzeko agindua Kosta Zuzendaritzak ezarri duela. Era berean, ohartarazi du 3.000 eurorainoko zehapenak izan ditzaketela neurria bete ezean, eta gogorarazi du zer kautelazko neurri ezarri agindua eman zutenek erabaki behar dutela.
350 tona gatz prest Iruñean, elurra eta izotza egingo dituelako
Iruñeko Udalak 624 gatz-zaku ditu, ikastetxeen, osasun-zentroen eta kiroldegien esku jartzeko prest, unean uneko beharren arabera.