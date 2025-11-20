Frankismoa
Zer geratzen da gaur egun frankismotik?

Josune Ariztondo Ludger Mees Maite Ubiria
18:00 - 20:00
Josune Ariztondo, Ludger Mees eta Maite Ubiria. Argazkia: EITB.

Azken eguneratzea

Duela 50 urte frankismoaren amaierak ez du esan nahi bere nortasun ikur guztiak desagertu direnik. Francoren erregimena elikatu zuen oinarri ideologikoak bizirik dirauela ohartarazten dute adituek. 

Frankismoa Memoria Historikoa Politika

