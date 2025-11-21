Será noticia: Temporal de frío, Día Internacional de la Televisión y 25 años del asesinato de Ernest Lluch

Estos son los temas que ocuparán los principales titulares de este jueves, 21 de noviembre de 2025:

- Temporal de frío: Este viernes llega lo peor del temporal a Euskal Herria. Está nevando en muchos puntos de nuestra geografía y se están produciendo problemas en las carreteras. La A15 está cortada por nieve sentido Pamplona y la AP-8 está cortada en Mendaro, sentido Irun, porque un camión ha hecho la tijera. Varios puertos de montaña también están cerrados: Bernedo, Salinas, Herrera y Opakua en Álava, y Belagua en Navarra.

- Día Internacional de la Televisión: Este 21 de noviembre se celebra el Día Internacional de la Televisión, en un momento en el que el consumo de televisión ha cambiado mucho en los últimos años. No obstante, el consumo entre la población mayor de 50 años sigue siendo muy alto. La profesora de Audiovisuales de EHU Bea Narbaiza opina que la clave del futuro de la televisión será su credibilidad.

- 25 años del asesinato de Ernest Lluch: En el aniversaio del asesinato de Ernest Lluch por parte de ETA, sus amigos le rendirán un homenaje en un acto que se celebrará Donostia-San Sebastián.