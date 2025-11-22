El papa acepta la renuncia del obispo de Cádiz tras la acusación de abusos sexuales

El papa León XIV ha aceptado la renuncia del obispo de Cádiz, Rafael Zornoza, que había presentado hace 15 meses al cumplir la edad de jubilación de los prelados, si bien la decisión llega después de las acusaciones de abusos sexuales a un menor cuando estaba en el seminario de Getafe.



En su boletín del sábado, el Vaticano comunicó la aceptación de la renuncia por parte del papa, sin explicar (cómo es habitual) los motivos de la decisión.



Por el momento no se ha nombrado un sucesor y se designó como administrador Apostólico al obispo auxiliar de Sevilla, Ramón Valdivia, según informó la Conferencia Episcopal Española.



Zornoza, como es obligación para los prelados, puso hace quince meses, al cumplir los 75 años, su cargo a disposición del papa, pero por el momento y debido a la llegada del nuevo pontífice no se había aceptado.



Aunque dejar algún tiempo más en la diócesis es algo que suele ser bastante habitual mientras se busca a un sustituto.



El diario El País informó de que Zornoza estaba siendo investigado desde hace cuatro meses por el dicasterio de la Doctrina de la Fe por un presunto delito de abusos sexuales contra un menor cuando era sacerdote en Getafe (Madrid) en los años 90.

Por su parte, León XIV explicó al responder a una pregunta de los medios el pasado martes que "hay que permitir que siga la investigación" en el Vaticano y después, según concluya, llegarán "las consecuencias".



Zornoza defendió su inocencia y suspendió su agenda para el esclarecimiento de los hechos y para atender el tratamiento de un cáncer agresivo que está recibiendo del que nadie sabía nada.