PEDERASTIA
Aita santuak Cadizeko gotzainaren dimisioa onartu du, sexu-abusuen ikerketaren berria zabaldu eta gutxira

Zornozak duela 15 hilabete aurkeztu zuen uko egitea, erretiro adina betetzean, baina orain erantzuna jaso du, pederastia akusazioa filtratu ostean.

Aita santua, artxiboko irudi batean. Argazkia: EFE
EITB

Azken eguneratzea

Leon XIV.a aita santuak onartu egin du Rafael Zornoza Cadizeko gotzainaren dimisioa. Duela 15 hilabete aurkeztu zuen, prelatuek erretiroa hartzeko adina bete zutenean, baina Getafeko seminarioan adingabe bati egindako sexu-abusuen salaketen ondoren hartu du erabakia.

Larunbateko buletinean, Vatikanoak jakinarazi du aita santuak uko egitea onartu duela, erabakiaren arrazoiak azaldu gabe (ohikoa denez).

Oraingoz ez da oinordekorik izendatu, eta Ramon Valdivia Sevillako gotzain laguntzailea izendatu zuten administratzaile apostoliko, Espainiako Gotzainen Batzarrak jakinarazi zuenez.

Zornozak duela hamabost hilabete, 75 urte betetzean, bere kargua aita santuaren esku jarri zuen, baina onartu gabe zegoen, aita santu aldaketa tarteko.

Dena den, ohikoa da dimisioa aurkeztu eta tarte batean ez onartzea, ordezko bilatu bitartean.

El Pais egunkariak jakitera eman zuenez, Fedearen Doktrina Zornoza ikertzen ari zen duela lau hilabetetik, 1990eko hamarkadan Getafen (Madril) apaiz zela adingabe bati sexu erasoak egitea leporatuta.

Bestalde, Leon XIV.ak joan den asteartean hedabideen galdera bati erantzutean azaldu zuenez, "ikerketak aurrera jarraitzea ahalbidetu behar da", eta ondoren iritsiko dira "ondorioak".

Zornozak bere errugabetasuna defendatu zuen, baina bere agenda bertan behera utzi zuen gertatutakoa argitzeko eta minbizi gogor baten tratamendua jasotzeko.

Vatikanoa Rafael Zornoza Boy Cadizeko eta Ceutako gotzaina ikertzen ari da, 1994 eta 2000 urteen artean adingabe bati egindako abusuengatik
Sexu erasoak Eliza Katolikoa Gizartea

