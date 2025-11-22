Aita santuak Cadizeko gotzainaren dimisioa onartu du, sexu-abusuen ikerketaren berria zabaldu eta gutxira
Zornozak duela 15 hilabete aurkeztu zuen uko egitea, erretiro adina betetzean, baina orain erantzuna jaso du, pederastia akusazioa filtratu ostean.
Leon XIV.a aita santuak onartu egin du Rafael Zornoza Cadizeko gotzainaren dimisioa. Duela 15 hilabete aurkeztu zuen, prelatuek erretiroa hartzeko adina bete zutenean, baina Getafeko seminarioan adingabe bati egindako sexu-abusuen salaketen ondoren hartu du erabakia.
Larunbateko buletinean, Vatikanoak jakinarazi du aita santuak uko egitea onartu duela, erabakiaren arrazoiak azaldu gabe (ohikoa denez).
Oraingoz ez da oinordekorik izendatu, eta Ramon Valdivia Sevillako gotzain laguntzailea izendatu zuten administratzaile apostoliko, Espainiako Gotzainen Batzarrak jakinarazi zuenez.
Zornozak duela hamabost hilabete, 75 urte betetzean, bere kargua aita santuaren esku jarri zuen, baina onartu gabe zegoen, aita santu aldaketa tarteko.
Dena den, ohikoa da dimisioa aurkeztu eta tarte batean ez onartzea, ordezko bilatu bitartean.
El Pais egunkariak jakitera eman zuenez, Fedearen Doktrina Zornoza ikertzen ari zen duela lau hilabetetik, 1990eko hamarkadan Getafen (Madril) apaiz zela adingabe bati sexu erasoak egitea leporatuta.
Bestalde, Leon XIV.ak joan den asteartean hedabideen galdera bati erantzutean azaldu zuenez, "ikerketak aurrera jarraitzea ahalbidetu behar da", eta ondoren iritsiko dira "ondorioak".
Zornozak bere errugabetasuna defendatu zuen, baina bere agenda bertan behera utzi zuen gertatutakoa argitzeko eta minbizi gogor baten tratamendua jasotzeko.
Zure interesekoa izan daiteke
Lekeition pisu turistiko bat okupatu zuen familiak etxea utzi du
Hiru egunerako alokatu ostean, hilabete eman dute bertan bizitzen, aterpea lortu duten arte. Jabeek salatu dute kalteak eragin dituztela.
Hilda aurkitu dute Urbiako zelaietan bilatzen ari ziren artzaina
EITBk jakin duenez, txakurrak berak markatu die erreskatatzaileei artzaina non zegoen. Gorpua elurpean zegoen.
Larunbat honetan ekin diete berriro Aizkorri mendian desagertutako artzaina bilatzeko lanei
77 urteko artzainaren txakurra eta artaldea ostiralean aurkitu zituzten, baina ez dago artzainaren arrastorik.
Basauriko eskola-menu batean zizare bat agertu dela salatu dute
Basozelai Gaztelu ikastetxeko Guraso Elkarteak eskola-jantokien eredu berri bat eskatu du, egungo menuak "kalitate eta kantitate eskasekoak" direla iritzita.
GazteChange ekimenak haurren eta nerabeen eskubideak babestearen garrantzia ikusaraziko du gaur arratsaldean Bilbon
Guggenheim Bilbao Museoko auditorioan egingo da topaketa honen zazpigarren edizioa, UNICEF Euskadiko Batzordeak eta Lagunarte elkarteak antolatuta, eta streaming bidez jarraitu ahal izango da eitb.eus-en.
Elurrak Sakana estali du eta zirkulazioa zailtzen du A-10 autobidean
Elurra goizean goiz hasi du Sakanan eta errepideak zuriz estali ditu. A-10 autobidea itxi behar izan dute, Iruñerako noranzkoan, istripua izan duen kamioi baten eraginez.
Bertan behera utzi dituzte, argi faltagatik, desagertutako artzaina bilatzeko lanak, eta larunbatean ekingo diete berriro
Larrialdi zerbitzuek bukatutzat eman dituzte ostegun arratsaldetik Aizkorri mendiaren hegoaldeko magalean desagertuta dagoen 77 urteko artzaina bilatzeko lanak, argirik ez dagoelako, eta larunbat honetan ekingo diete berriro. Ertzaintzaren helikoptero batek gaur arratsaldean bertan aurkitu ditu artzainaren txakurra eta artaldea.
Osakidetzak indarkeria matxistaren 2.121 biktima artatu zituen 2024an, egunean sei, batez beste
Emakume horietatik 374k sexu-erasoak jasan zituzten, eta horien artean, 10etik 4 adingabeak ziren. 2025eko urtarriletik irailera bitartean, 299 dira sexu-erasoagatik artatu diren emakumeak.
Pertsona bat hil da Gernikan trenak harrapatuta
Erdialdeko trenbide-pasagunean izan da ezbeharra, goizean, oraindik argitzeke dauden arrazoiengatik.