Álava
Guardar
Quitar de mi lista
¿Quieres guardar el contenido?
Inicia sesión para guardar el contenido y aprovecharte de las ventajas de Orain.

Refugiados malienses pernoctan en las calles de Vitoria, con frío extremo y sin una solución transitoria

mali
18:00 - 20:00
Euskaraz irakurri: Maliko errefuxiatuek Gasteizko kaleetan eman dute gaua, muturreko hotzarekin eta irtenbide iragankorrik gabe
author image

Agencias | EITB

Última actualización

Con el invierno a la vista, tan solo esperan ser escuchados para poder comenzar una nueva vida, lejos de la guerra y de la amenaza directa.

Vitoria-Gasteiz Migración Internacional Araba-Álava Sociedad

Te puede interesar

18:00 - 20:00
EN DIRECTO
Hace  min.

Concejo de Labraza y plataformas ecologistas exigen paralizar la central eólica de Labraza

El Concejo de Labraza y las plataformas Arabako Errioxa Bizirik, Arabako Mendiak Aske y Araba Bizirik han reclamado este sábado la paralización inmediata del proyecto de central eólica previsto en la localidad, hasta que el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (TSJPV) resuelva los recursos presentados contra su tramitación. Asimismo, han invitado a la población a una jornada de solidaridad que se celebrará el próximo 13 de diciembre en Labraza.

Cargar más
Publicidad
X