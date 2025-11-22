Araba
Gorde
Kendu nire zerrendatik
Edukia gorde nahi duzu?
Hasi saioa edukia gordetzeko eta Orain-en abantailak aprobetxatzeko.

Maliko errefuxiatuek Gasteizko kaleetan ematen dute gaua, muturreko hotzarekin eta aldi baterako irtenbide gabe

mali
18:00 - 20:00
author image

Agentziak | EITB

Azken eguneratzea

Negu gorriko giro betean, norbaitek entzun eta irtenbide bat ematea besterik ez dute nahi, bizitza berri bat hasi ahal izateko, gerratik eta mehatxuetatik urrun.

Gasteiz Migrazioa Munduko albisteak Araba Gizartea

Zure interesekoa izan daiteke

18:00 - 20:00
ZUZENEAN
Duela  min.

Labrazako kontzejuak eta plataforma ekologistek Labrazako zentral eolikoa gelditzeko eskatu dute

Labrazako Kontzejuak eta Arabako Errioxa Bizirik, Arabako Mendiak Aske eta Araba Bizirik plataformek herrian aurreikusitako zentral eolikoaren proiektua berehala gelditzeko eskatu dute, EAEko Auzitegi Nagusiak proiektuaren aurka aurkeztutako errekurtsoak ebatzi arte. Gainera, Labrazan abenduaren 13an egingo den elkartasun jardunaldira gonbidatu dituzte herritarrak.

Gehiago ikusi
Publizitatea
X