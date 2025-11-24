DESAHUCIO
Guardar
Quitar de mi lista
¿Quieres guardar el contenido?
Inicia sesión para guardar el contenido y aprovecharte de las ventajas de Orain.

La pareja desahuciada en Erandio ha perdido su casa a pesar de que su caso espera sentencia en el Supremo

18:00 - 20:00
Momento del desahucio el pasado viernes. Imágenes de Telebilbao.
Euskaraz irakurri: Erandion etxegabetutako bikoteak etxea galdu du, nahiz eta bere kasua epaiaren zain egon Auzitegi Gorenean
author image

EITB

Última actualización

El viernes se hizo efectivo el desahucio de una pareja de Erandio y de los padres de ambos, tal y como se muestra en las imágenes cedidas por Telebilbao. Su caso está en los tribunales desde 2015 por estafa a través de claúsulas abusivas. Sin embargo, los han echado de sus casas.

erandio Vivienda Sociedad

Te puede interesar

18:00 - 20:00
EN DIRECTO
Hace  min.

Tarde complicada en la N-636, en Elorrio, tras quedar cruzado un camión

Circular por la carretera está siendo este lunes más complicado de lo habitual. Ejemplo de ello es el accidente ocurrido en la N-636 en Elorrio, en el que un camión ha hecho la tijera y la carretera ha quedado cortada. La lluvia ha dificultado el tráfico, y hay que estar atentos al aviso amarillo que se mantendrá entre hoy y mañana en Gipuzkoa, la parte norte de Navarra e Iparralde.

Cargar más
Publicidad
X