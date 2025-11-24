ETXEGABETZEA

Auzitegi Goreneko epaiaren zain egon arren, etxea galdu dute Erandioko hiru familiak

18:00 - 20:00

Etxegabetzearen unea. Telebilbao-ren irudiak.

author image

EITB

Azken eguneratzea

Ostiralean gauzatu zen Erandioko bikote baten eta haien gurasoen etxegabetzea, Telebilbaok utzitako irudietan ikus daitekeen bezala. Haien kasua epaitegietan dago 2015etik, abusuzko klausulen bidez iruzur egin zietela eta, bankua salatu zuen bikoteak. Hala ere, etxetik bota dituzte.

erandio Etxebizitza Gizartea

