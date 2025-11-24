Será noticia: Informe de Save the Children, juicio contra Jordi Pujol y acuerdo de paz para Ucrania

Estos son los temas que ocuparán los principales titulares de este lunes, 24 de noviembre de 2025:

- Informe de Save the Children: Según el último estudio de Save The Children, el 32 % de las personas jóvenes normaliza vender fotos y vídeos eróticos en internet. Además, más del 71 % no identifica esta actividad como una forma de explotación, un porcentaje que en el caso de los chicos supera el 75 %. El informe alerta también de que uno de cada siete jóvenes (14,4 %) asegura conocer a alguna víctima que haya recibido regalos, favores o compensaciones a cambio de material erótico o sexual.

- Juicio contra Jordi Pujol: La Audiencia Nacional juzga desde hoy al que fuera presidente de la Generalitat catalana desde 1980 al 2003, Jordi Pujol, junto a sus siete hijos y más de 15 presuntos colaboradores, por haber formado una supuesta organización criminal que se habría enriquecido durante décadas con actividades corruptas valiéndose de su posición política.

- Acuerdo de paz para Ucrania: Las delegaciones ucranianas y estadounidenses han asegurado que ambas delegaciones "han avanzado bastante" y que la reunión celebrada en Ginebra ha sido "muy productiva" en el "repaso de los puntos uno por uno" del plan de paz de Donald Trump para Ucrania.