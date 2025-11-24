PRINCIPALES TITULARES
Guardar
Quitar de mi lista
¿Quieres guardar el contenido?
Inicia sesión para guardar el contenido y aprovecharte de las ventajas de Orain.

Será noticia: Informe de Save the Children, juicio contra Jordi Pujol y acuerdo de paz para Ucrania

Resumen de las principales noticias que hoy elaborará Orain.
Violencia-de-genero-adolescentes-Save-the-Children-Pablo-Blázquez3
Una adolescente con el teléfono móvil en la mano. Foto de archivo: Save the Children
Euskaraz irakurri: Albiste izango dira: Save the Childrenen txostena, Jordi Pujolen aurkako epaiketa eta Ukrainarako bake akordioa
author image

EITB

Última actualización

Estos son los temas que ocuparán los principales titulares de este lunes, 24 de noviembre de 2025:

Informe de Save the Children: Según el último estudio de Save The Children, el 32 % de las personas jóvenes normaliza vender fotos y vídeos eróticos en internet. Además, más del 71 % no identifica esta actividad como una forma de explotación, un porcentaje que en el caso de los chicos supera el 75 %. El informe alerta también de que uno de cada siete jóvenes (14,4 %) asegura conocer a alguna víctima que haya recibido regalos, favores o compensaciones a cambio de material erótico o sexual.

Juicio contra Jordi Pujol: La Audiencia Nacional juzga desde hoy al que fuera presidente de la Generalitat catalana desde 1980 al 2003, Jordi Pujol, junto a sus siete hijos y más de 15 presuntos colaboradores, por haber formado una supuesta organización criminal que se habría enriquecido durante décadas con actividades corruptas valiéndose de su posición política.

Acuerdo de paz para Ucrania: Las delegaciones ucranianas y estadounidenses han asegurado que ambas delegaciones "han avanzado bastante" y que la reunión celebrada en Ginebra ha sido "muy productiva" en el "repaso de los puntos uno por uno" del plan de paz de Donald Trump para Ucrania.

Niños Guerra en Ucrania Juicios Audiencia Nacional Sociedad

Te puede interesar

(Foto de ARCHIVO) Un niño usa el teléfono móvil y una tablet, a 18 de octubre de 2023, en Madrid (España). Según la Vanguardia, en España se estima que el 21% de los adolescentes es adicto a la red y casi la mitad reconoce que tiene "un contacto activo" cada 15 minutos. La Administración del Ciberespacio de China (CAC) ha propuesto una nueva medida que cambiaría la rutina de los menores de edad. El organismo pretende limitar el uso de smartphones para las personas menores de 18 años, con el objetivo de controlar el uso de Internet entre los más pequeños. Eduardo Parra / Europa Press 18 OCTUBRE 2023;MADRID;ADOLESCENTES;CONSUMO TELÉFONO MÓVIL 18/10/2023
18:00 - 20:00
EN DIRECTO
Hace  min.

El 32 % de los jóvenes normaliza vender fotos y vídeos eróticos en internet, según Save The Children

Un estudio de la ONG ha revelado que uno de cada tres jóvenes considera legítimo ganar dinero vendiendo contenido erótico, que más del 71 % no identifica esta práctica como explotación y que casi la mitad de las chicas recibió publicidad de sugar dating siendo menor. El informe, publicado en vísperas del 25N, alerta de nuevas dinámicas de explotación sexual que se están extendiendo entre adolescentes.
Cargar más
Publicidad
X