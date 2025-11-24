Será noticia: Informe de Save the Children, juicio contra Jordi Pujol y acuerdo de paz para Ucrania
Estos son los temas que ocuparán los principales titulares de este lunes, 24 de noviembre de 2025:
- Informe de Save the Children: Según el último estudio de Save The Children, el 32 % de las personas jóvenes normaliza vender fotos y vídeos eróticos en internet. Además, más del 71 % no identifica esta actividad como una forma de explotación, un porcentaje que en el caso de los chicos supera el 75 %. El informe alerta también de que uno de cada siete jóvenes (14,4 %) asegura conocer a alguna víctima que haya recibido regalos, favores o compensaciones a cambio de material erótico o sexual.
- Juicio contra Jordi Pujol: La Audiencia Nacional juzga desde hoy al que fuera presidente de la Generalitat catalana desde 1980 al 2003, Jordi Pujol, junto a sus siete hijos y más de 15 presuntos colaboradores, por haber formado una supuesta organización criminal que se habría enriquecido durante décadas con actividades corruptas valiéndose de su posición política.
- Acuerdo de paz para Ucrania: Las delegaciones ucranianas y estadounidenses han asegurado que ambas delegaciones "han avanzado bastante" y que la reunión celebrada en Ginebra ha sido "muy productiva" en el "repaso de los puntos uno por uno" del plan de paz de Donald Trump para Ucrania.
Te puede interesar
El 32 % de los jóvenes normaliza vender fotos y vídeos eróticos en internet, según Save The Children
Un estudio de la ONG ha revelado que uno de cada tres jóvenes considera legítimo ganar dinero vendiendo contenido erótico, que más del 71 % no identifica esta práctica como explotación y que casi la mitad de las chicas recibió publicidad de sugar dating siendo menor. El informe, publicado en vísperas del 25N, alerta de nuevas dinámicas de explotación sexual que se están extendiendo entre adolescentes.
Trasladadas al hospital tres personas por una fuga de gas en Falces
El suceso ha tenido lugar esta tarde en la localidad ribera. Los trasladados son dos mujeres de 29 y 46 años y un hombre de 42 con síntomas compatibles con intoxicación por monóxido de carbono.
Detenido un hombre de 60 años por disparar presuntamente a un gendarme en Itsasu
La gendarmería ha iniciado una investigación para aclarar lo sucedido esta mañana en la localidad labortana de Itsasu, cuando uno de los agentes ha sido herido de bala cuando intervenía en una vivienda donde una mujer había avisado de que "no se sentía segura".
Pillados por la cámara: Tres personas fueron grabadas en Gordexola intentando acceder a una casa
Estas son imágenes grabadas a las 21:30 horas del 5 de noviembre por varias cámaras de seguridad en Gordexola, en las que se ve cómo tres personas llegan en coche y saltan la valla de la casa. Se escuchan varios golpes y se van. En este caso no consiguieron entrar pero se han producido robos en viviendas cercanas.
Ingresa en prisión un grupo itinerante especializado en robos en viviendas unifamiliares en Bizkaia
Las investigaciones han permitido esclarecer, al menos, quince robos cometidos en los meses de octubre y noviembre en viviendas unifamiliares en las comarcas de Busturialdea y Mungialdea.
Impiden la venta de una recién nacida por 3000 euros a una pareja en Málaga
El hombre inscrito como progenitor no es el padre biológico, sino la persona que, en connivencia con la madre, acudió al Registro Civil para inscribirse como padre de la recién nacida. La investigación reveló que, ante la imposibilidad de tener hijos, la pareja había contactado con la madre biológica.
Detenido un hombre en San Sebastián como autor de una agresión a su mujer
La víctima ha sido acompañada a un centro médico para ser asistida, y el detenido será puesto a disposición judicial.
La Ertzaintza ha registrado desde enero hasta octubre casi 6000 denuncias de violencia machista
Actualmente protege a 6223 mujeres. El Departamento de Seguridad ha informado de que ya está en marcha la unidad específica compuesta por seis mujeres. En cuanto al número de casos denunciados, han aumentado este año.
Cuatro personas heridas, una de ellas grave, tras una colisión múltiple en Zizur Mayor
El siniestro se ha producido la pasada noche del sábado, y ha provocado el cierre de la A-12, sentido Logroño, hasta las cinco de la madrugada.